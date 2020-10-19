21.12 Saat Anlamı Nedir? Saat 21 12 İse Ne Anlama Gelir?

Eğer gün içerisinde akşam saatlerinde 21.12 zaman dilimine denk gelmiş iseniz, sevdiğiniz ile aranızdaki bağın çok daha güçlü hale gelmeye başladığını anlayabilirsiniz. Çünkü bu zaman diliminin çok önemli bir manası bulunmaktadır ve siz de bunun karşılığını verebilirsiniz.



21.12 Saat Anlamı Nedir?



21.12 saat anlamı sevdiğiniz kişinin size düşündüğü şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle her zaman aklınızda olduğu ancak o anda hiçbir şey aklına getirmeden sadece sizi düşündüğü biçiminde dile getirilir. Tüm dikkatini size vermiş ve sizin o an ne yaptığınızı merak ettiği bir düşünce içerisinde olabilir.



Özellikle sevdiğiniz kişi nereye giderse gitsin hiçbir şeyi odaklanamadan sadece sizi düşünüyordur. O yüzden mutlaka buna karşılık vermeniz gerekir. Bu sayede aranızdaki ilişkiyi çok daha güçlü ve güvenilir bir hale getirebilirsiniz. Özellikle bunu anlamamış gibi davranarak 21.12 saat diliminde sevdiğiniz kişiyi ararsanız, kalbin kalbe karşı olduğunu ona hissettirebilirsiniz.



Sevdiğiniz kişiyle ilişkinizin daha güçlü hale gelmesini istiyorsanız, 21.12 saat dilimine denk geldiğiniz zaman mutlaka onu arayın. Çünkü eğer saatinize baktığınız zaman bu zaman dilimi ile karşı karşıya kalırsanız, o anda sevdiğiniz kişinin sadece sizi düşündüğünü anlayabilirsiniz. Böylece siz de onu aklınızdan geçirdiğinizi göstermek amaçlı arayabilir ve güzel bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle onu düşündüğünüzü belli etmek amaçlı onu aramak suretiyle sevdiğiniz insanı mutlu etme şansını değerlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu zaman dilimi ile beraber hemen onunla iletişim kurmaktır.