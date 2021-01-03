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03.01.2021 - 16:29 |

22.00 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 00 İse Ne Anlama Gelir?

Her zaman yanımızda taşıdığımız pek çok araç bize zamanı gösterir. Çoğu kez saatlere yanımızda taşıdığımız cep telefonlarımızdan bakarız. Saate baktığımızda ise bazı anlamları işaret eden rakamların yan yana geldiğini görürüz. Bu dizilimler pek çok şeyi ifade edebilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

22.00 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 00 İse Ne Anlama Gelir?
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Saat 22.00’ı gösterdiğinde ise kesinlikle kendini bir şey zanneden, o egoist kişiden uzak durmanız gerektiğine işaret eder.

22.00 Saat Anlamı

Saatler 22.00’ı gösterdiğinde sürekli mal beyanı yapan, marka takıntılı, hesap ödemeyi bir şov haline getirmeyi başaran egoistten uzak durmanız gerektiğini anlamalısınız. 22.00 saat anlamı, bu kimseyle hiçbir şekilde ortak noktanız olmadığını ve sizi sürekli olarak manipüle edeceğini anlatmak istercesine, gözünüze çarpmaktadır. Bu kişinin bencil, benmerkezci, her şeyi parayla pulla halledebileceğine inanan biri olduğunu görmelisiniz artık. Hatta sizin bile parası olduğu için onunla ya da ona bu kadar yakın olduğunuzu düşünecek kadar kendine güvensiz.

Unutmayın ki hayatta her şeyi para zanneden kimseler her zaman sizi yarı yolda bırakır. Onların size duygusal ve manevi hiçbir desteği olmadığı gibi

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