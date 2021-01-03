22.10 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 10 İse Ne Anlama Gelir?

Saat 22.10’u gösterdiğinde bu saat size biraz anlamsız gelebilir. Fakat aslında 22, saat 10 olması demektir. Bir nevi 10.10 olarak düşünülmektedir.

22.10 Saat Anlamı

Tesadüfen saate baktınız ve saat 22.10, demek ki o da tam şu an da sizi düşünüyor. Kalp kalbe karşı derler. Sizin de kalpleriniz birbirine yakın, karşı ve aslında tam bir bütün sayılabilecek kadar benzer. 22.10 saat anlamı onun çoğu kez sizi düşündüğünü itiraf edemediğini ama genel olarak yanınızda dahi uzaklara dalıp gittiğinde sizi düşünüyor, geleceği düşünüyor olmasını anlatır. Bu gelecek sizinle geçse nasıl olur diye kafa yoruyor.

Ona olan güvensizliğinizi bir kenara bırakmalısınız. Her şeyden önce onun aklı fikri sizde ve başkalarına yönelme gibi bir durum söz konusu değil. Bu saatten sonra mutluluğa ve huzura açılan kapılardan geçin ve ilişkinizin tadını çıkarın.