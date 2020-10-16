22.22 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 22 İse Ne Anlama Gelir?

22.22 özellikle aşk ve sevgi üzerinden ele alınan bir kavrama sahiptir. Bu kavram birbirini seven insanların bir araya gelmesi, kırgınlıkların son bulması ya da artık birbirine açılmaları gibi şeklinde ifade edilir. Tabii bunu nasıl gerçekleştiğine dair birçok kişi internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor.



22.22 Saat Anlamı Nedir?



Aslına bakılırsa 24 saat içerisinde tüm çift rakamlar bir anlam ifade eder. Bu anlamlar içerisinde 22.22 saatinin daha farklı bir anlamı bulunmaktadır. Çünkü kişi belirli aralıklarla saatine bakarken eğer 22.22’ye denk gelmiş ise, o zaman bunu bir işaret olarak alması önemlidir. Bu durum özellikle kişinin sevdiği ile ilgili bir şey anlatıyordur. Mesela yaşanan bir kavganın son bulması gerektiği, artık kişinin sevdiği insanı açılması gerektiği ya da karşı tarafın da sevgi ve aşk gibi anlamlar taşır.



Saat 22 22 İse Ne Anlama Gelir?



24 saat ele alındığı zaman çift rakamları farklı anlamlar ifade ederken, 22.22 daha çok kahve üzerinden ele alınır. Yani kişinin sevdiği insan güzel bir sürpriz ve teklif ile gelecektir. Özellikle sıcak bir sohbet ve güzel bir kahve ile, harika bir başlangıç yapmak mümkün. O yüzden eğer 22.22’ye saat üzerinde denk gelindiği zaman, birbirinden hoşlanan kişilerden biri mutlaka hareket etmelidir. Özellikle güzel bir kahve ısmarlamak ile beraber harika bir sohbet eşliğinde güzel bir başlangıç yapmak mümkün. O sebepten dolayı 22.22 daha çok kahve ısmarlamak üzerinde yorumlanır.