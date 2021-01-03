22.23 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 23 İse Ne Anlama Gelir?

Birbirini takip eden saatlerin her birinin kişiler için ayrı ve özel anlamları bulunmaktadır. Bu saatler genel olarak çift saatler adını alır.

Saat 22 23 İse Ne Anlama Gelir?

Birbirini takip eden saatlere çift saatler adını verildiğini yukarıda belirtmiştik. Her çift saatin kendine ayrı özel bir anlamı vardır. Bu çift saatlere baktığımız sırada aklımıza gelen kişi veya yanımızda olan insan bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. Aynı zamanda düşündüğümüz o kişi beraber yaşlanmayı düşündüğümüz hayalini kurduğumuz bir kişidir.

Genel olarak bu saat anlamı bir sevgiliye bir sevginin akla gelmesini veya o sevgilinin de sizi düşündüğü manasına yorumlanmaktadır. Bu yönüyle bakıldığında özellikle bir ilişkisi olan veya sevdiği olan kişiler için bu saat manaları önem taşır.