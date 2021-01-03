22.33 Saat Anlamı Nedir? Saat 22 33 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 22.33’ü gösterdiğinde 22 ve 33’ün art arda geldiği dizilim, kırıcı eleştirilerin artık can yaktığını ifade eder.

22.33 Saat Anlamı

Son zamanlarda ilişkinizin boyutları değişti. Partnerinizin size hiç saygısı kalmadığını düşünüyorsanız, üzülerek bunun doğru olduğunu 22.33 saat anlamı, size göstermektedir. Tartışmalar, kızgınlıklar bir yana artık bu tartışmalar kırıcı eleştirilere, hakaretlere ve hatta küfre kadar gidiyor gibi görünüyor.

Yapıcı olmak yerine yıkıcı bir tutum sergileniyor aranızda. O kendisine yapılmasından hiç haz etmediği şeyleri size yapmaktan asla çekinmiyor. Kendisini sizin yerinize koymayı beceremiyor. Bu yüzden daha fazla kırılmamalısınız ve bu ilişkiyi artık bitirmelisiniz. Çünkü partnerinizin, sevgiliniz ya da eşinizin size hiçbir saygı duymadığı çok açık. Siz bunların farkında olan ahlaklı ve empati yeteneği olan birisiniz. Kendinize uygun birini bulmanız da çok zor değil…