23.24 Saat Anlamı Nedir? Saat 23 24 İse Ne Anlama Gelir?

Saatler 23.24 kombinasyonunu gösterdiğinde ise partnerinizle aranızdaki iletişimsizlik göze çarpmaktadır.

23.24 Saat Anlamı

İlişkinin henüz başında ya da ortasında olabilirsiniz. Fakat hangi evrede olursanız olun, aranızda düzgün bir iletişim olmadığı gayet açık. Tesadüfen gördüğünüz 23.24 saat anlamı da bunu alenen size göstermektedir. Aranızdaki iletişimsizlik ise birbirinizi anlamaya ve dinlemeye odaklanmadığınızı gösteriyor. Sanki sadece birbirinize cevap vermek için sıra bekliyor ama onda bile acele ediyormuşsunuz gibi.

Siz onu dinlemiyor, bir an önce sussa da ben anlatsam, o sizi dinlemiyor ve aynı şekilde sadece konuşmak istiyor gibisiniz. Bu durum sadece yan yana geldiğinizde ortaya çıkarken, mesajlaşma söz konusu olduğunda ise birbirinizi bekliyor, önce o mesaj atsın şeklinde ilişkiye bakıyor, mesaj gelince biraz beklemeyi tercih ettiğiniz için asla sağlıklı bir iletişim kuramıyorsunuz. Eğer düzgün ve olurunda bir ilişki yaşama planınız varsa bu huyunuzdan vazgeçenisiniz.