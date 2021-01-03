23.33 Saat Anlamı Nedir? Saat 23 33 İse Ne Anlama Gelir?

Saat 23.33 ise, 2 ve art arda 3 rakamının yan yana gelmesiyle, size düşlerinizdeki kişinin sırılsıklam aşık olduğunu ifade eder.

23.33 Saat Anlamı

Saatler 23:33’ü gösterdiğinde, şu an aklınızda olan o kişinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını sorguluyor olabilirsiniz. Fakat o sizden hoşlanmıyor. O size resmen sırılsıklam aşık. Her daim sizi düşünüyor, sizinle yatıp sizinle kalkıyor, hatta gözü sizden başkasını görmüyor.

Eğer bu kişiyle bir ilişkiniz varsa 23.33 saat anlamı, aklınızdaki şüphelerden kurtulmanızı söyler. “Acaba beni seviyor mu?” ya da “Bana aşık mı?” gibi soruları kendinize sorup çelişkiye düşmeyin. İlişkiniz olan kişi sizi çok seviyor hatta size aşık. Siz her ne kadar onu kıskanma eğiliminde olsanız da artık endişelenmekten vazgeçmelisiniz.