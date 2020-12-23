23 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün oldukça kritik bir gün olacağa benziyor. Enerjimiz yüksek ve canlıyız. Tek başına adım atmak konusunda da zorlanmayacağız. Ancak kimi zaman şiddet içeren durumlar, kazalar, ani durumlar söz konusu olabilir. Fiziksel açıdan risk taşıyan durumlara dikkat edilmeli. Ani risklerin, gerilimlerin gündeme gelebileceği durumlar olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bu enerjiyi düzgün kullanabilmek için daha sakin ve soğukkanlı bir tutum sergilemeliyiz. Mars-Plüton kare açısı nedeni ile bizi öfkelendiren ya da öne çıkaran konularda kontrollü olalım. Kimi zaman kişisel gücümüzü olumlu yönde de test edebiliriz. Güç sınırlarımızı zorlayabiliriz. Ancak tepkilerimizi dengede tutmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/Tohum Daha pratik düşünmek mümkün. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.