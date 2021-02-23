23 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay Yengeç burcunda ilerlerken kendimizi daha hassas ve dalgalı bir durum içinde bulabiliriz. Böyle zamanlarda net düşünmek ya da odaklanmak kolay olmayabilir. Eve ya da ailemize yönelik işler daha fazla zamanımızı alabilir. Bizi kararsız kılan etkiler var. Ay’ın önünde bir birleşme olmadığı için yönümüzü net olarak belirlemekte zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bu durumda sürüncemede kalan işler, sürekli fikir ya da tutum değişiklikleri gündeme gelebilir. Yapılacak anlaşmalardan da çok net sonuçlar bekleyemeyiz. Günün geç saatlerinde değişikliklere gitme, yeni bir yön arayışı söz konusu. Bu saatlerde yaratıcı yönümüzü ve hayal gücümüzü daha iyi kullanma imkanı bulabileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Baykuş Bizi öteye götürebilecek koşullar var. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar söz konusu. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.