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HaberlerAstroloji Haberleri 23 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
23.02.2021 - 00:00 |

23 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Dalgalanma içindeyiz! 23 Şubat 2021 Salı burç yorumuna göre bugün neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

23 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Ay Yengeç burcunda ilerlerken kendimizi daha hassas ve dalgalı bir durum içinde bulabiliriz. Böyle zamanlarda net düşünmek ya da odaklanmak kolay olmayabilir. Eve ya da ailemize yönelik işler daha fazla zamanımızı alabilir. Bizi kararsız kılan etkiler var. Ay’ın önünde bir birleşme olmadığı için yönümüzü net olarak belirlemekte zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bu durumda sürüncemede kalan işler, sürekli fikir ya da tutum değişiklikleri gündeme gelebilir. Yapılacak anlaşmalardan da çok net sonuçlar bekleyemeyiz. Günün geç saatlerinde değişikliklere gitme, yeni bir yön arayışı söz konusu. Bu saatlerde yaratıcı yönümüzü ve hayal gücümüzü daha iyi kullanma imkanı bulabileceğiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Baykuş Bizi öteye götürebilecek koşullar var. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar söz konusu. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.

 

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Başkalarının sözlerinden etkilenebileceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız durumlar oluşabilir. Hayatınızda uğraştığınız durumlara yön vermek isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gündelik işlerde ani değişiklikler yaşanabilir. Uğraştığınız işlerde kopmalar olabilir. İlerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Başkalarının sözlerinden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Önünüze çıkan engelleri aşma konusunda daha istekli olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yetenekleriniz sayesinde ön plana çıkabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel niyetlerinizi ortaya koyup başladığınız işlerde başarılı olacağınız zamanlar var. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylarda ani kopmalar yaşanabilir. Tepkilerinizi daha yumuşak göstermelisiniz. Gün içinde engelleri aşmak için, başkalarına dayalı davranışlar sergileyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde sonlanmalar olabilir. Gizli kalan konularla uğraşmanız gereken bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından etkileneceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızdaki konular işlerinizi etkileyebilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Endişelerinize yenilmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bugün sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Onların fikirlerinden etkileneceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Günlük işlerde ani kopmalar yaşanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Üzerinde uğraştığınız işlere yön kazandırmak isteyebilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Üstlerinizle ilgili konuları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Annenizle ilgili olayları ihmal etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için önünüze farklı yollar çıkabilir. Uğraştığınız işlerde ani değişiklikler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Başkalarına duyarlı davranabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Endişe ve korku duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Günlük işlerde ani değişiklikler söz konusu. Parasal konularda yenilenme süreci yaşayabilirsiniz. Gün içinde başkalarının hayatlarına daha duyarlı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara verdiğiniz tepkiler önem kazanabilir. Denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Bugün karşınızdaki insanlara daha toleranslı davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizdeki değişikliklere ayak uydurmaya çalışabilirsiniz. Yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz işlerinizdeki engelleri açmak için kendinizi yorabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmeyin. Beraber çalıştığınız insanların dertlerine ortak olacağınız zamanlar var. Öğle saatlerinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ani değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyifli bir gündesiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Rutin işlerinizde kopmalar yaşanabilir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.Devamını Oku

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