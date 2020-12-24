24 Aralık 2020 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 13:55’e kadar Koç burcunda kalmaya devam ediyor. Günün bu bölümünde bazı riskler ve huzursuzluklar var. Hızla yapılan işler çatışmaya, gerginliğe neden olabilir. Duygusal alanda ve evde daha mantıklı ve sakin olmaya çalışalım. Kimi zaman yeni bir işe başlamak bize daha çok enerji getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğleden sonra Boğa burcuna ilerleyen Ay daha sakin ve tatminkar bir atmosfer getirebilir. Bu saatlerde yapıcı olabileceğimiz pek çok imkan var. Uzun vadeli düşünebiliriz. Işıkların uyumu hayatın güzel yönlerine daha açık olabileceğimizi anlatıyor. Biraz keyif yapmak ve tembellik etmek için güzel fırsatlar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yılan Karşılıklı güven gerekiyor. Bugün derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği