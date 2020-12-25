25 Aralık 2020 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcunda ilerleyen Ay ve Merkür’ün Uranüs ile rahat açısı özellikle düşünce dünyasında daha başarılı ve yenilikçi olabileceğimizi gösteriyor. Bugün fikirlerimizi uygulamaya çalışmalıyız. Tembellik edersek, pek çok güzel fırsatı kaçırmış olabiliriz. Sanatsal uğraşlar yanında para ile ilgili işler, yatırımlar ve projeler daha akıcı sonuçlar getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün daha önceki çabalarımızın da karşılığını bulabiliriz. Bir bakıma çabalarımız nedeni bir şekilde ödüllendirilebileceğimiz bir gündeyiz. Aynı zamanda sürpriz değişiklikler, günlük planlarımızın yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Parasal alanda ve somut konularda daha olumlu adımlar, ilerlemeler var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Baykuş Daha etkin olabiliriz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.