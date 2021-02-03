3 Şubat 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Terazi burcunun ikinci bölümünde, tartışmalara ve gerginliklere daha açık bir alanda ilerliyor. Bu nedenle ilişkilerimizde biraz daha anlayışlı ya da sakin bir tavır içinde kalmalıyız. Tekrar eden hatalar yüzünden ortaklaşa konularda tartışmalar yaşayabiliriz. Karar verirken daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor.

Nelerden kaçınmalı? Risk içeren, tehlikeli konularda çok daha özenli davranmamız gerekiyor. Sabah saatlerinde eksik kalan işleri tamamlamak daha iyi olacak. Bu saatlerde yeni haberler gündemimizi değiştirebilir. Saat 17:14’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay evde ve aile konularda daha kırılgan olabileceğimizi gösteriyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Baykuş Karşılıklı konular bizi daha çok meşgul edebilir. Bu gün burcu olan Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.