MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri 30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
30.12.2020 - 00:00 |

30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Yengeç’te dolunay! Bugün neler yapılabilir, nelerden kaçınmalı? İşte 30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu...

30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Bu sabah erken saatlerde Yengeç burcunda dolunay gerçekleşti. Duygularımızın, hayallerimizin güçlü bir şekilde açığa çıktığını görebiliriz. Bizi duygusal açıdan meşgul eden bir konu, ailevi bir gelişme üzerinde daha fazla durabiliriz. Karşılıklı beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Venüs ve Neptün arasındaki kare pembe hayaller getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi kaptırmaya, karşılıklı konularda, ilişkilerde biraz sorumsuz davranmaya daha fazla açığız. Doğal olarak daha nostaljik ve fazla kırılgan davranabiliriz. Duygularımızı süsleyerek, biraz abartarak ifade edebiliriz. Geç saatlerde daha fazla konuşma, diyalog söz konusu.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Süpürge   Daha somut düşünelim. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar var. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Gün içinde babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konulara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda çaba sarf etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Akşam saatlerinde sanatsal aktivitelerde bulunmak için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla birlikte organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi göstermek için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Engelleri aşmak için kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz işlerinizi korumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Akşam için keyifli organizasyonlar düzenleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilgilendiğiniz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular üzerine daha fazla düşebilir, koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Uğraştığınız konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz.  Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal aktiviteler için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu konulara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Parasal olaylarınıza yön kazandırabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla emek harcayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha fazla hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. İş hayatınızdaki yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri korumak isteyeceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin. Gündelik programlarınız sizi rahatlatacaktır. Akşam daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapacağınız bir gündesiniz. Akşam saatlerinde hayalci tarafınız ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku

Burç Hesaplama

HESAPLAMA TÜRÜ
ADINIZ
CİNSİYETİNİZ
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM SAATİ
DOĞUM YERİ

Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkÇene şeklinin önemi
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtTip 2 diyabet erken belirtiler
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca2020'nin son dolunayı
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP serisi: Metaforların bilinçaltına etkisi
Dr. Rengin Türkgüler
Dr. Rengin Türkgüler Varis tedavisi gerekli mi?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCildinize yeni yıl dokunuşu
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz kapağı estetiği hakkında en çok sorulan sorular
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAşırı terlemenin tedavisi mümkün
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş fırçalama hakkında bilmeniz gereken 9 bilgi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYılbaşında zengin olmak
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Son yılların en popüler uygulaması: Jawline nedir, neden yapılır?

Son yılların en popüler uygulaması: Jawline nedir, neden yapılır?

Yılbaşını sindirim sorunu yaşamadan geçirmenin yolları

Yılbaşını sindirim sorunu yaşamadan geçirmenin yolları

Demir eksikliğinde hangi besinleri hangi sıklıkla tüketmeliyiz?

Demir eksikliğinde hangi besinleri hangi sıklıkla tüketmeliyiz?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet