30 Aralık 2020 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bu sabah erken saatlerde Yengeç burcunda dolunay gerçekleşti. Duygularımızın, hayallerimizin güçlü bir şekilde açığa çıktığını görebiliriz. Bizi duygusal açıdan meşgul eden bir konu, ailevi bir gelişme üzerinde daha fazla durabiliriz. Karşılıklı beklentilerimizde daha gerçekçi olalım. Venüs ve Neptün arasındaki kare pembe hayaller getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi kaptırmaya, karşılıklı konularda, ilişkilerde biraz sorumsuz davranmaya daha fazla açığız. Doğal olarak daha nostaljik ve fazla kırılgan davranabiliriz. Duygularımızı süsleyerek, biraz abartarak ifade edebiliriz. Geç saatlerde daha fazla konuşma, diyalog söz konusu.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Süpürge Daha somut düşünelim. Daha sıkı çalışıp başkalarına da yol gösterebileceğimiz imkanlar var. Bugün empati kurmak ve yardım etmek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.