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04.01.2021 - 00:00 |

4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Astrolog Hakan Kırkoğlu yorumluyor: 4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu...

4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün gerek iş hayatımız, gerekse ilişkilerimiz açısından verimli değerlendirebileceğimiz bir gün olabilir. Karşımızdakilerden güven arıyoruz. Bugün yabancılarla ilişkiler, hukuki konular açısından karşıt görüşleri dengelememiz gereken şartlar olabilir. İş ortamında, düzeltilmesi gereken durumlar ve yeni değerlendirmeler var.

Nelerden kaçınmalı? Sabah erken saatlerde güzel şeylerle daha çok zaman geçirebilir ve ortaklaşa fırsatları daha iyi kullanabiliriz. Hatta tembellik etmek de söz konusu olabilir. Öğle sonrasında başkalarına hizmet etmek, yardımcı olmak, psikolojik açıdan daha duyarlı olmak gerekebilir. Ortaklaşa işlerden çok şey öğrenebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/  Hareket Yeni bir dönem başlamakta.  Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Dünyaya ait gelişmelerle daha yakından ilgilenme gereği var. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.

 

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Bugün

İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma ortamındaki arkadaşlarınızdan yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal derinlik içinde olacağınız zamanlar var. Endişe hissine kapılmayın, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde huzursuzluk hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı beklentilerinizi yükseltebilirsiniz. Duygusal karışıklığınızı kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Akışta kalamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aşırı duygusal tavrınızla ilişkileri zorlamamakta fayda var. Geçmişe yönelik konular yüzünden hassas davranabilirsiniz. Babanızla ilgili konularda beklentiniz yüksek olabilir.  Bugün oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle geçireceğiniz zamanlar var. Öğlen saatlerinde kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlarda olmak size iyi gelecektir. Çevrenize karşı iyimser bir hava içinde olabilirsiniz. Yüksek beklentilerinizi biraz daha kontrol altında tutmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışmalarınızda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimleriniz hakkında karar vermek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğlen saatlerinde paylaşım içinde olmaktan keyif alacağınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Heyecan duyacağınız biriyle tanışabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapma niyetinde olduğunuz zamanlar yaşayabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinizi bugün tamamlamakta fayda var. Beslenmenize daha özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde farklı his ve duygular içindeyken öğlene doğru daha fazla duygu derinliği hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Aşırı duygu dengesizlikleri yaşamadan, akışta kalamaya özen gösterin. Etrafınızdaki insanlardan yüksek beklenti içinde olabileceğiniz zamanlar var. Bugün kabullenme içine girebilirsiniz, iç sesinizi dinlemeniz iyi olacak.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi yüksek tutmazsanız, sizin için daha iyi sonuçlar doğabilir. Öğlen saatlerinde gizlilik içeren işlerle uğraşmak hoşunuza gidebilir. Dernek, gruplarla ilgili işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kritik gelişmeler söz konusu. İş hayatınızla ilgili konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda beklentilerinizi yüksek tutuyor olabilirsiniz. Bugün iyimser bir hava içindesiniz. Öğlen saatlerinde gizli kalması gereken konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. Duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklara özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Yabancılarla ilgili ya da uzaklarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak ihtiyacında olacağınız zamanlar var. Düşünsel konularla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden beklentileriniz yüksek olabilir. Bu durum sizin özgürlük isteğinizi engelleyebilir. Duygusal karışıklıklara karşı, akışta kalmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız duygusal karışıklıklar sizi endişeye sürüklemesin. Öğlene doğru güven hissedeceğiniz yerlere doğru çekileceksiniz.  Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konuda otorite olan kişilere karşı beklentilerinizi yüksek tutacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlar söz konusu. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde daha paylaşım içinde olmak isteyeceksiniz.  Uyum ve denge arayışında olabilirsiniz.Devamını Oku

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