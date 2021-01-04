4 Ocak 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün gerek iş hayatımız, gerekse ilişkilerimiz açısından verimli değerlendirebileceğimiz bir gün olabilir. Karşımızdakilerden güven arıyoruz. Bugün yabancılarla ilişkiler, hukuki konular açısından karşıt görüşleri dengelememiz gereken şartlar olabilir. İş ortamında, düzeltilmesi gereken durumlar ve yeni değerlendirmeler var.

Nelerden kaçınmalı? Sabah erken saatlerde güzel şeylerle daha çok zaman geçirebilir ve ortaklaşa fırsatları daha iyi kullanabiliriz. Hatta tembellik etmek de söz konusu olabilir. Öğle sonrasında başkalarına hizmet etmek, yardımcı olmak, psikolojik açıdan daha duyarlı olmak gerekebilir. Ortaklaşa işlerden çok şey öğrenebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/ Hareket Yeni bir dönem başlamakta. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Dünyaya ait gelişmelerle daha yakından ilgilenme gereği var. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.