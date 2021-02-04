4 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün gökyüzü oldukça gergin koşullara işaret ediyor. Akrep burcundaki Ay’ın Mars’la olan karşıtlığı maddi kayıplar, ailevi tartışmalar ya da duygusal yönde bizi oldukça güvensiz kılabilecek koşullara işaret etmekte. Fiziksel açıdan bize zarar verebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Duygusal alanda da kıskançlık ya da kayıp duygusu gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Mutlaka daha sakin ve düşünceli olmaya dikkat edelim. Bedensel risk taşıyan işlerde önlemlerimizi daha iyi almalıyız. Özellikle akşam saatlerinde, 17:50 civarında sürtüşme ya da tartışma yaratan durumlara dikkat etmeliyiz. Akşam saatlerimizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Maddi konularda kayıplar gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Geyik Daha düşünceli bir gündeyiz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.