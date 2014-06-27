4 ya da daha fazla doğum yapan kadınlarda kalp krizi daha yüksek

Teksas Üniversitesi'nden bilim adamları, fazla doğumun kalp damarlarına etkisini araştırdı.

Ortalama 45 yaşındaki 1 644 kadının katıldığı araştırmada, kalp krizi riskini incelemek için koroner arter kalsiyum skorlama (CAC) tetkikleri ve aort duvarının kalınlığı incelendi. 2 ya da 3 doğum yapan kadınların CAC ve aort duvarındaki kalınlıklardaki anormalliklerin daha fazla doğum yapanlardan az olduğu ortaya çıktı.

Bilim adamları bu sonuçların 4 ya da daha fazla doğum yapanların kalp krizi geçirme riskinin 2 kat fazla olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Araştırmaya imza atanlardan Dr. Monika Sanghavi, gebeliğe bağlı vücuttaki değişikliklerin kalp-damar hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti ancak sonuçların sadece istatistiklerden ibaret olduğuna dikkati çekti.