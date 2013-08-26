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26.08.2013 - 10:58 |

40 yaşından sonra tüp bebek sahibi olma şansı

Uzmanlar, 40 yaşından sonra tüp bebek sahibi olma şansının yüzde 15 olduğunu söylüyor.

40 yaşından sonra tüp bebek sahibi olma şansı
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Uzmanlar, 40 yaşından sonra tüp bebek sahibi olma şansının yüzde 15 olduğunu, bu nedenle çiftlerin bebek sahibi olmak için daha önce başvuru yapmaları gerektiğini söylüyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Hakan Özörnek, bilimin çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftlere, üreme teknolojileri konusunda pek çok farklı yol sunabildiğini belirterek, "Ancak bilim izin verse de etik tartışmalar ve yasalar, bazı yöntemlerin uygulanmasının önünde engel oluşturabiliyor. Kulaktan kulağa yayılan hatalı bilgiler, kısırlık sorunu yaşayan çiftleri olumsuz yönlendiriyor. En büyük hata, her yaşta tüp bebek yapılabileceğinin sanılması" dedi.Dr. Özörnek, üreme sağlığı konusunda doğru bilinen pek çok bilginin hatalı olabildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sperm hücresi olmayan erkek baba olamaz', 'tüp bebek tedavisi sonrasında çoğul gebelik oluşur', 'tüp bebek tedavisi zor ve ağrılı bir tedavidir' gibi hatalı bilgiler kısırlık sorunu yaşayan çiftleri tedaviden uzaklaştırarak yanlış yönlendiriyor. Kulaktan kulağa dolaşan hatalı bilgiler arasında en büyük yanılgı, 'her yaşta tüp bebek yapılabilir' hatasından kaynaklanıyor. Oysa tüp bebek tedavilerinde yaş faktörü çok önemli. Yaş ilerledikçe tedavinin başarı oranı düşüyor."Özörnek, 40 yaş üstü tüp bebek tedavisinin başarı oranının sadece yüzde 15 olduğunu vurgulayarak, "Çocuksuzluk sorunu yaşayan çiftler arasında bilinen en yaygın yanlış; her yaşta tüp bebek yapılabileceği konusunda yaşanıyor. Düzenlediğimiz her seminerde, hastalarla yüz yüze gelerek bu bilginin yanlış olduğunu belirtsek dahi ileri yaştaki pek çok çiftin hala tüp bebek umudu olduğunu gözlemliyoruz. Maalesef kadının yaşı ilerledikçe yumurta yaşlanır. Son yapılan araştırmalar, erkek yaşı ilerledikçe, spermlerin yaşlandığını da ortaya koyuyor. Bilim henüz yaşlanmaya bir çare bulmadı. Bu nedenle 30 yaş altında yüzde 60 olan tüp bebek başarı oranı, 35 yaş sonrası yüzde 45’e, 40 yaş üzerinde ise yüzde 15’e düşüyor" diye konuştu.Dr. Özörnek, 44 yaş üzerinde tüp bebek şansının ise sadece yüzde 1 olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:"Türkiye’de yapılmayan bir tedavinin haberi üzerine gelen ileri yaşta hastalar olabiliyor. Oysa Türkiye’de başka bir kadının yumurtası ya da başka bir erkeğin spermi ile tedavi yapılamıyor. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar, 25-34 yaş arasında sağlıklı şekilde anne olabileceklerini unutmasınlar. Kısırlık sorunu yaşayan çiftler de tedavi için vakit kaybetmemeli."

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