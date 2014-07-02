40'ından sonra doğuranlar çok yaşıyor

Araştırmacılara göre, 40 yaşından sonra doğuranların 100 yaşını görme ihtimali 4 kat fazla.

ABD'deki Boston Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırması, 33 yaşından sonra son bebeğini doğuran kadınların ömrünün daha uzun olduğunu gösterdi.



Araştırma, 33 yaşından sonra tüp bebek gibi yöntemlere başvurmadan bebek sahibi olan kadınların 95 yaşına kadar yaşama ihtimalinin 2 kat artığını ortaya koydu. 40 yaşından sonra doğuranların ise 100 yaşını görme ihtimalinin 4 kat fazla olduğu belirlendi.



Bilim insanları, 95 yaşına kadar yaşayan 311 kadının sağlık verilerini, daha erken yaşamını yitiren kadınlarınkiyle karşılaştırdı.



Araştırmaya imza atanlardan Prof. Thomas Perls, doğal yollardan ileri yaşta gebe kalabilmenin kadının üreme sisteminin, dolayısıyla tüm vücudunun yavaş yaşlandığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.



İLK BEBEK İÇİN GEÇ KALINMAMALI

Ancak sonuçların kadınların geç bebek sahibi olması gerektiği anlamına gelmediğini belirten Perls, vücudun geç yaşlanmasının ileri yaşta doğurmayı mümkün kılan genetik bir yatkınlık olduğuna dikkati çekti.



Peris, 40'lı yaşlardan sonra düşük riskinin 20'li yaşlardan 2 kat fazla olduğunu da hatırlattı.