49 hamilede Zika virüsü çıktı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, Zika Eylem Planı çerçevesinde vatandaşların korunması için önlemler aldıklarını belirtti.

Blasio, bu kapsamdaki çalışmalar için 21 milyon dolar tahsis edildiğini ifade etti.

New York'ta plan çerçevesinde riskli kabul edilen 3 bin 400 kadına nisan ayından bu yana test uygulandığı ve bunlardan 49'unda virüse rastlandığı kaydedildi.

Yekililer, bu virüsü taşıyan kadınların çoğunun virüsün etkili olduğu bölgelere seyahat ettiğini, az bir kısmınınsa cinsel yolla hastalığa yakalandığını bildirdi.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan virüse, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

AA