5 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün günün büyük bir bölümünü Akrep burcunda geçiriyor. Sabah saatlerinde kararlılık göstererek yapabileceğimiz şeyler var. Kontrol edilmesi zor ya da bizde korku yaratan konuları aşacağız. Saat 12:19 ile 20:16 arasında Ay boşlukta kalacak. Bu saatlerde sıkışıklıklar, küçük krizler ya da bekleme yaratan durumlarla karşılaşabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün büyük bir bölümünde Akrep’te ilerleyen Ay psikolojik açıdan daha huzursuz ya da kimi zaman kayıp duygusu yaratan koşullara işaret edebilir. Olayları bir ölçüde kendi akışına bırakmak yerinde olacak. Saat 20:16’dan sonra kendimizi daha pozitif ve eğlenceli hissetmeye başlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Tavşan Karar verilmesi gereken durumlar var. Ancak Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz. Zihinsel karışıklık olabilir.