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05.02.2021 - 00:00 |

5 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Olumsuz düşünmemeliyiz! 5 Şubat 2021 Cuma burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı?

5 Şubat 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün günün büyük bir bölümünü Akrep burcunda geçiriyor. Sabah saatlerinde kararlılık göstererek yapabileceğimiz şeyler var. Kontrol edilmesi zor ya da bizde korku yaratan konuları aşacağız. Saat 12:19 ile 20:16 arasında Ay boşlukta kalacak. Bu saatlerde sıkışıklıklar, küçük krizler ya da bekleme yaratan durumlarla karşılaşabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Günün büyük bir bölümünde Akrep’te ilerleyen Ay psikolojik açıdan daha huzursuz ya da kimi zaman kayıp duygusu yaratan koşullara işaret edebilir. Olayları bir ölçüde kendi akışına bırakmak yerinde olacak. Saat 20:16’dan sonra kendimizi daha pozitif ve eğlenceli hissetmeye başlayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Tavşan Karar verilmesi gereken durumlar var. Ancak Tavşan aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz.  İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz. Zihinsel karışıklık olabilir.

 

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Bugün

Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olaraktan kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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