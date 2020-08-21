5 yaşına kadar eline tablet ve telefon vermeyin! Nedenini açıkladı

Beyin, nöronlardan yani sinirlerden oluşur. Defalarca kullanılan nöronlar aralarında güçlü bağlar kurar, kullanılmayanlar ise budanıp atılırlar.

5 yaş öncesi bir çocukta her bir saniyede 700 adet nöronlar arası bağlantı kurulur. Dolayısıyla bir çocuk teknolojik cihazlar ile ne kadar erken yaşlarda tanışırsa beyin yapısı o kadar değişiklik gösterir.

Nöronlar, çevresel uyaran aldıkça kendi aralarında bağlantılar oluşturarak çoğalırlar. Böylelikle çocuk kendi beyin yapısını kurar; bu da çocuğun öğrenme, davranış, sosyal ve sağlıksal akıbetini belirler.

Bir insanın beyin yapısının gelişimi yüzde 80’i 3 yaşına kadar, yüzde 90’ı ise 5 yaşına kadar tamamlanır. Dolayısıyla ilk 5 yaşta teknolojik cihazlara maruz kalan çocukların daha az çevresel uyaran alması sonucu, beyinde daha az nöronlar arası bağlantı kurulur. Yani bu, daha az öğrenmek ve daha az gelişmektir. Daha da başka bir ifadeyle daha az zeka puanı da demektir.

O nedenle 5 yaş altı çocuklarınıza tablet ve telefon vermeden önce tekrar düşünün.