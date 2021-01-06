6 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay Terazi’de son dördün aşamasında. Bugünlerde ilişkilerimiz ve ortaklaşa konular açısından hızlı gelişmeler söz konusu. Önemli kararlar vermek ve değerlendirmeler yapmak durumundayız. Başkalarının görüşlerini bir araya getirmek ve yararlanmak konusunda şanslıyız. Duygusal alanda daha yapıcı olmaya özen göstermeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinden itibaren hızlı ve hareketli bir tempo söz konusu. Hafta sonu yaklaşırken daha sosyal olabileceğimiz koşullar da var. Günün ilerleyen saatlerinde sorumlulukların, işe yönelik kararların önem kazanacağı görülmekte. Ortaklaşa alanda çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Timsah Zekâmızı ortaya koyabiliriz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.