7-8 Mart’ta mücevherlerinizin yarısı hediye

*7-8 Mart 2020 tarihlerinde seçili mücevherlerden biri Pandora’da yarı fiyatına! Tüm Pandora mağazalarında geçerli 349 TL ve üzeri alışverişlerinde, seçili Pandora O kolye uçları veya seçili bilekliklerden birine yarı fiyatı ile sahip olma fırsatı seni bekliyor!

2 gün sürecek indirim ile stilini en iyi yansıtan parçaları topla, Dünya Kadınlar Günü’nde kendini ve sevdiklerini harika hediyelerle mutlu et.