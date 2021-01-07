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07.01.2021 - 00:00 |

7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumuna göre nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmalı? Astrolog Hakan Kırkoğlu yorumladı.

7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Öğle saatlerinden (11:53) itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içerisinde bizi mücadeleye çağıran, kararlı olmamızı gerektiren durumlarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Duygusal yönden daha yoğunuz. Ancak sabah saatlerinde akıl ve duygu arasında bocalayabiliriz. Bu saatlerde belirli konularda aşırı ısrar etmemek daha doğru olacak.

Nelerden kaçınmalı? Görüşlerimizde biraz daha esnek olmalıyız. Ortaklı konularda güvensizlik hissi yüzünden bocalayabiliriz. Ancak bir yandan da eldeki işlere odaklanmak gerekebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sezgilerden daha çok yararlanabiliriz. Akşam saatlerinde kendimizi kaptırabileceğimiz, akışta kalabileceğimiz fırsatlar var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Timsah Zekâmızı ortaya koyabiliriz.  Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.

 

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Bugün

Bugün kriz yaratan durumlar gündeminizi etkileyebilir. Ortak para konularıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Mücadele edeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Yaratıcılık gerektiren konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. Gündeminizi eşinizle ilgili konular oluşturabilir. Eksik iletişimden kaynaklanan huzursuzluklara karşı daha anlayışlı olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde size keyif veren uğraşlara zaman ayırabilirsiniz.  Yaratıcığınızı kullanacağınız işlere yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatındaki dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda yaşayacağınız yüksek tempo sizi duygusal stres altına alabilir. Sabah saatleri iletişimden kaynaklanan çatışmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise sanatsal aktivitelerde bulunmak sizi rahatlatacaktır. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi ifade etmekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayabilir ve stres altında ifadelerinizi abartabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatleri sezgileriniz daha kuvvetli olabilir ve iç sesinizi dinlemek size iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Babanızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aile geçmişinizle ilgili olaylar duygusal yoğunluk yaratabilir. Konuşmalar mücadele duygusunu ön plana çıkarabilir. İletişim kurmakta zorlandığınız zamanlarda sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ihtiyaç duyduğunuz iç sesinize kavuşmuş olacaksınız. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Konuşmaların ve yazışmaların olduğu hareketli bir gündesiniz. Bununla birlikte iletişimde olduğunuz kişileri anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Stres altında yargılayıcı tutum takınmamaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Kulağınıza gelen dedikodulara tepkisiz kalmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Kişisel yeteneklerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Donanımlarınızı attırmak için kararlar alabilirsiniz.  Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Bu konuda üstünüzde stres hissedebilirsiniz. Duygularınızı ifade ederken dramatize etmekten kaçının. Akşam saatleri daha huzurlu enerjiler var.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kararlı adımlar atacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Giriştiğiniz işlerde kararlılık göstereceksiniz. Yaşadığınız olaylar da stres altında kalabilir ve dramatik tepkiler gösterebilirsiniz. Sağduyulu davranmakta fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hayatınızın gizli kalan konularıyla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. İletişim problemlerinden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Karşınızdakini anlamak için çaba sarf etmek durumunda kalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgilenebileceğiniz keyifli zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaşayacağınız duygusal yoğunluğu onlarla paylaşmak size iyi gelebilir. Aksattığınız dernek işlerinize yönelebileceğiniz zamanlar var. İşten gelecek desteklere karşı farkında olmanız, işlerinizi hızlandıracaktır. Gün içinde yaşayacağınız fikir çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kararlılık göstereceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek için güçlü bir mücadeleye girişeceğiniz zamanlar var. Gün içinde karşınızdakini anlamaya çalışmak için farkındalığınızı yüksek tutmanızda fayda var. İletişim çatışmaları yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni şeyler keşfetmenin sizi motive edeceği bir gündesiniz. Hobilerinizle ilgilenebilir ve bu konuda daha çok araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizde duygusal baskı hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız süreçlerde dingin kalmaya özen gösterin. Akşam saatleri sezgilerinizi kullanarak akışta kalabilirsiniz.Devamını Oku

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