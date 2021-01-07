7 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Öğle saatlerinden (11:53) itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay gün içerisinde bizi mücadeleye çağıran, kararlı olmamızı gerektiren durumlarla karşılaşabileceğimizi anlatıyor. Duygusal yönden daha yoğunuz. Ancak sabah saatlerinde akıl ve duygu arasında bocalayabiliriz. Bu saatlerde belirli konularda aşırı ısrar etmemek daha doğru olacak.

Nelerden kaçınmalı? Görüşlerimizde biraz daha esnek olmalıyız. Ortaklı konularda güvensizlik hissi yüzünden bocalayabiliriz. Ancak bir yandan da eldeki işlere odaklanmak gerekebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sezgilerden daha çok yararlanabiliriz. Akşam saatlerinde kendimizi kaptırabileceğimiz, akışta kalabileceğimiz fırsatlar var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Timsah Zekâmızı ortaya koyabiliriz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.