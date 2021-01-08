8 Ocak 2021 Cuma burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Merkür ve Venüs burç değiştirmekte. Bu birkaç gün içerisinde bir süredir bizi oyalayan durumlardan sonra daha net düşünebiliriz. Görüşlerimizden daha emin olabileceğiz. Bugün duygusal açıdan oldukça yoğun geçebilir. Eve ait uğraşlar zaman alabilir. Akşam saatlerinde daha iyimser bir hava var.

Nelerden kaçınmalı? Gereksiz duygusallıklardan, kıskançlık ve olumsuz duygulardan uzak kalmaya bakalım. Akrep burcundaki Ay kendimizi yeteri kadar güvende hissedemediğimiz için hırçınlaşabileceğimizi anlatıyor. Bugün yıpratıcı duygusal durumlardan kurtulmaya başlıyoruz. Ancak ilişkilerimizde daha anlayışlı olmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Rüzgâr Uyum ve denge önemli. Bugün Rüzgâr günündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız. Genel olarak korkularımızdan çok şey öğrenebiliriz.