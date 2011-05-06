9 Adımda Stressiz Doğuma

Sonunda kasılmalar başladı. Zaman geçtikçe sıklaşıyorlar da…Bu durumda en son ihtiyacınız olacak şey herhalde etrafınızdaki insanların size sakinleşmenizi söylemeleri olur.Doğumun daha kolay gerçekleşebilmesi için kasılmamanız gerektiğini elbette biliyorsunuz.Peki ama nasıl ? Kaslarınız gevşek olursa doğumunuz çok uzun sürmez. Dr.Ayşe Duman ‘dan,annenin kendini rahat hissetmesini dolayısıyla doğumunun kolay gerçekleşmesini sağlayacak bilgiler aldık.

Bilgilenin: Doğum sürecinde sizi nelerin beklediğini bilmeniz çok önemlidir.Çiftler,hem doğum atmosferini tanımalı hem de karşılarına çıkabilecek durumları öğrenmeliler.İlk adım,eşinizle beraber doğum kursuna katılmak.Ayrıca,doğum hakkında bilgi veren kitaplar okuyabilir;yeni anne olan arkadaşlarınızla konuşabilir ve doğum için önerilen ağrı kesici ilaçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.Korkularınızla bugünden yüzleşirseniz;doğum sırasında her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde paniğe kapılmazsınız.

Sıcak Ortam Hazırlayın: Rahat bir ortam,sizi sakinleştirir.Bazı hastanelerde size kendinizi evinizdeymiş gibi hissettirecek alternatif doğum odaları oluyor.Doğumunuz standart bir hastane olmasa bile,odanızı kişiselleştirmeye çalışın.Evden bir resim götürüp doğum odasına asabilir ya da yanınıza portatif bir müzik seti alabilirsiniz.Birçok kadın hafif müzikler dinlemenin kasılmalarını hafiflettiğini söylüyor.

Doğuma Güvendiğiniz Biriyle Gidin: Beraberken kendinizi çok rahat hissettiğiniz birinin yanınızda olması mucizeler yaratabilir.Birçok anne adayı,kız kardeşinin ya da en yakın arkadaşının doğumda yanında olmasını istiyor.Ayrıca,doğuma eşlik eden kişinin çocuk sahibi olması ve yaşadıklarının normal olduğunu söylemesi de anne adayını rahatlatır.

Hareket Edin: Dik ve aktif durmanız,hem düşüncelerinizi kasılmalardan uzaklaştırır hem de bebeğin doğum kanalına daha rahat inmesini sağlar.Doktorunuz izin verirse,yoga yapabilir,kısa süreli yürüyüşlere çıkabilir ve yavaş danslar edebilirsiniz.

Meditasyonu Deneyin: Doğum sırasında sakin kalmak için kullanılmaya başlanan yöntemlerden biri de meditasyon.Sayesinde doğum anksiyetesini daha çabuk atlatır,daha huzurlu olur ve dolayısıyla doğum sırasında daha az komplikasyon yaşarsınız.Kendinizi kucağınızda bebeğinizle çiçeklerin arasında düşleyin…

Rahatlayın: Hamileliğin son dönemlerine kadar aynı zamanda bel ağrısı nedeniyle uyku problemleri de yaşanabilir.Bu gibi durumlarda da rahat ve kaliteli bir uyku uyuyabilmeniz için özel olarak tasarlanmış hamile yastıkları kullanabilirsiniz.(Örneğin; Shuma Hamile Yastıkları) Hamile yastıkları gebelik döneminde anne adaylarının daha konforlu ve rahat uyku uyuyabilmesini sağlar.

Suyun gevşetici etkisi: Sıcak su yorgun kasların gerginliğini gevşetir ve sıkıntılarınızı azaltır.Su,rahatlatıcı etkiye sahiptir.Duşu sırtınıza ya da kasılmalarınızın en yoğun olduğu yerlere tutun.Doğum öncesi kısa bir duş ya da banyo sizi rahatlatabilir fakat doktorunuza da danışmalısınız.

Kendinizi Keşfedin: Her yöntem herkeste işe yaramayabilir.Örneğin,öğrendiğiniz nefes alma teknikleri işinize yaramıyordur da yastığı sıkmak sizi rahatlatıyordur.Size kendinizin neyi rahat ettirdiğini kendiniz bulmalısınız.Her kadının doğumu ona özeldir.

Masaj Hareketleri: Masaj,gerginliği üzerinizden atmanıza yardımcı olabilir.Yapılan masaj sonucunda endorfin salgılamaya başlarsınız.Boyun ya da ayak masajı,kasılmalarınızı bir süreliğine unutmanıza yardımcı olur.Eşiniz ya da doğum eşlikçiniz üç masaj tekniği uygulayabilir:

Kuyruk sokumu: Her kasılmada eliyle ya da tenis topuyla kuyruk sokumunuza bastırır.

Sırt ve bel bölgeniz: Parmak uçlarını hafifçe omzunuzda gezdirir ve aşağıya doğru iner.

Pelvis baskısı: Her kasılmada kalçalarınızı nazikçe geriye çeker.Partnerinizin bu hareketi,rahim ağzının açılmasına yardımcı olur ve bebek için yavaşça yol açılır.

Devamı: NORMAL DOĞUM ŞANSINIZI YÜKSELTİN

NORMAL DOĞUM ŞANSINIZI YÜKSELTİN

Doğumu normal gerçekleştirme şansını arttırmak ve stressiz bir doğum yapmak mümkün. Ama bazı şeyleri şansa bırakmamak için yeterince ön hazırlık yapmalısınız.