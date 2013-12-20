9 aylık hamile ama bale yapmaktan vazgeçmiyor

New York Şehir Balesi'nin eski üyelerinden Bowers (33), hamileliğinin kendisini yavaşlatmasına izin vermediğini belirterek, günlük bale egzersizlerini sürdürdüğünü ifade etti.Miranda Kerr ve Doutzen Kroes gibi süper modellerin vücutlarını forma sokmakla ünlenen Bowers, ayrıca bir balerini canlandırdığı filmdeki performansıyla Oscar ödülü alan Natalie Portman'a da bale eğitimi vermişti.



Doğumuna sayılı günler kala yaptığı şaşırtıcı hareketlerle, hamilelere ilham kaynağı olan Bowers, bale yaparken kullandığı kasların, hamilelik boyunca doğal olarak sertleşmeye başladığını dile getirdi.Bowers, "Doktorum egzersizlerimi yakından takip ediyor. Doğum öncesi bale egzersizleri yaparak hazırladığım video dizisi için uzmanlarla birlikte çalışıyorum" dedi.



Bowers, "Bebeğin bulunduğu karın bölgesiyle ilgili çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Ancak karın bölgenizin yan tarafları üzerinde çalışabiliyorsunuz. Bunun sırt ağrılarımın hafiflemesine yardımcı olduğunu keşfettim" şeklinde konuştu.Hamileliği boyunca yaptığı egzersizlerle vücudunun formunu korumayı başaran Bowers, bu süreçte çevresinden de yoğun destek aldığını söylüyor.



Ancak uzmanlar tüm hamile kadınların Bowers örneğinde olduğu gibi hareket etmelerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bowers'ın profesyonel bir bale eğitmeni olduğunu hatırlatan uzmanlar, ünlü eğitmenin vücudunun bu tür egzersizleri kolayca yapabilecek durumda olduğunu, hamilelerin bu tür hareketleri ancak doktorlar eşliğinde yapması gerektiğini belirtiyor.