9 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Pek kolay bir gün olmayabilir. Bugün Ay Oğlak’ta küçülürken Plüton ile birleşiyor. Geçmişten kaynaklanan konular, belirli sınırlamalar ya da derin düşünceler getirebilir. Kendi bedenimize ve duygusal ihtiyaçlarımıza özen göstermeliyiz. Ruhsal açıdan bizi baskılayan durumlar karşısında kendi içimize dönerek güç toplamalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Belirli bir inziva durumu, yalnız kalma, kendi içine dönme gerekebilir. Olumsuz düşüncelerden uzak kalmaya bakalım. Yaşlılarla ilgili konular bizi meşgul edebilir. Aynı zamanda hayatımızda hep güçlü ya da aynı şekilde devam eden şeyler zayıflıyor olabilir. Kendimizi güvensiz hissedebiliriz. Akşam saatleri duygusal açıdan daha yorucu olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Süpürge Abartılara dikkat edelim. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir.