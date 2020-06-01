MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Abartılı olabiliriz
01.06.2020 - 00:00 |

Abartılı olabiliriz

Gün içinde karşılıklı konular, ilişkiler bizi daha çok cezbediyor.

Abartılı olabiliriz
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Gün içinde karşılıklı konular, ilişkiler bizi daha çok cezbediyor. Pek çok şey paylaşabilir ve aynı zamanda ilişkiler üzerinde zaman harcayabiliriz. Ancak abartılı olmamaya da dikkat edelim. Kimi zaman kaş yapayım derken göz çıkarmak mümkün. Aynı zamanda mantıksız çıkışlar ve tamamen duygusal durumlar yüzünden zorda kalabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Enerjimizi daha yapıcı şekilde kullanmaya bakalım. Ani durumlar planlarımızı, düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabilir. Özellikle duygusal ilişkilerde gereksiz tepkilerle karşılaşabiliriz. Yine de bugün akşam saatlerinde sosyal konular, görüşmeler ve karşılıklı konularda akıcı imkanları daha iyi değerlendirebiliriz. 

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Dengede kalmaya çalışalım. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda istediğiniz ilerleme olmayabilir. Tepkilerinizi kontrol etmenizde fayda var. Tartışmalara açık bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumlu olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşleriniz istediğiniz hızda akmayabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntılar var ise, ihmal etmeyin. İşte beraber olduğunuz kişilerle çatışmalar olabilir. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişelerinize fazla takılmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün üzerinde çalıştığınız işlere yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde toparlamanız gereken işlere yönelmeniz sizin için daha iyi olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işlerinizi toparlamak için uygun zamanlar var. Ailevi konularınızla da ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bitmemiş olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Güven eksikliği hissedebilirsiniz. Olası tartışmalara dikkat edin. Kendi kabuğunuza çekilebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündelik işlerinizi tamamlamak için uygun bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda işlerinizin ilerlemesi pekte rahat olmayabilir. İletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Yakın çevrenizle ilgili değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari konularla ilgili girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var. Günü sakin geçirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bütçeleme yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Önemli kakarlar almamaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerde aksaklıklar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Sağlığınızı kontrol ettirmek doğru bir karar olabilir.  Kişisel hassasiyetinizin olduğu olaylar ön plana çıkabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gün olmayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde eksik olan kısımları toparlamak için uygun zamandasınız. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalan konularla yüzleşmeniz gereken zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz olaylar yüzünden kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Üzerinde uğraştığınız konularda aksilikler çıkabilir. Gündelik işlere yönelmenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda aksamalar olabilir. İlerleme çokta kolay olmayabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. İş hayatınızda size destek olan kişilerden yardım alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için çok çaba sarf edebilirsiniz. Yine de işler istediğiniz gibi akmayabilir. Gündelik evrak işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var. Ani tepkiler tartışmalara neden olabilir. Yeni sorumluluklar almak için çokta acele etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün olmayabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin. Tartışmalara açık zamanlar var. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Düşüncelerinizi paylaşmak için acele etmemenizde fayda var. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizi iyi yönetmeye çalışmak isteyebilirsiniz. Gergin tutumlardan kaynaklı çatışmalar meydana gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgili ani kararlar almamaya özen gösterin. Gün içinde parasal konularda yenilenmeye giderken, yeni fikirlerin peşine kapılmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşHaziran Bahçesi Nasıl Olmalı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluMinderin Ötesine Geçme Zamanı
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkParis ışıltısı nedir?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYazın İlk Ay Tutulması
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaLipomatik liposuction
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz kapağı estetiği alt üst
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKepçe kulak estetiği
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaPost bariatrik cerrahi nedir?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzKredili Mal, Nasıl Paylaşılır?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünalİrritabl Bağırsak Sendromu
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Damatlık Ve Smokin Modelleri - Düğün İçin Tercih Edilebilecek Farklı Renklerde Damatlık Modeleri

2020 Damatlık Ve Smokin Modelleri - Düğün İçin Tercih Edilebilecek Farklı Renklerde Damatlık Modeleri

2020 Çocuk Odası Modelleri - Kız Ve Erkek Çocuklar İçin En Eğlenceli Çocuk Odası Tasarımları

2020 Çocuk Odası Modelleri - Kız Ve Erkek Çocuklar İçin En Eğlenceli Çocuk Odası Tasarımları

Görme engelli bireylerin can yoldaşı: Rehber Köpekler

Görme engelli bireylerin can yoldaşı: Rehber Köpekler

2020 Avize Modelleri - Salon Ve Mutfak İçin (Modern & Spor) En Güzel Avize Modelleri

2020 Avize Modelleri - Salon Ve Mutfak İçin (Modern & Spor) En Güzel Avize Modelleri

Sıradaki Haber