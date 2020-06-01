Abartılı olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Gün içinde karşılıklı konular, ilişkiler bizi daha çok cezbediyor. Pek çok şey paylaşabilir ve aynı zamanda ilişkiler üzerinde zaman harcayabiliriz. Ancak abartılı olmamaya da dikkat edelim. Kimi zaman kaş yapayım derken göz çıkarmak mümkün. Aynı zamanda mantıksız çıkışlar ve tamamen duygusal durumlar yüzünden zorda kalabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Enerjimizi daha yapıcı şekilde kullanmaya bakalım. Ani durumlar planlarımızı, düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmemize neden olabilir. Özellikle duygusal ilişkilerde gereksiz tepkilerle karşılaşabiliriz. Yine de bugün akşam saatlerinde sosyal konular, görüşmeler ve karşılıklı konularda akıcı imkanları daha iyi değerlendirebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Dengede kalmaya çalışalım. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.