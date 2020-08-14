Açlığı bastıran ve iltihap önleyen tarifler
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, açlığı bastıran, iltihap önleyen, potasyum, lif, C vitamini ve uyku hormonu olarak da bilinen melatonin bakımından zengin bir meyve olan vişne ile yapabileceğiniz sağlıklı tarifleri paylaştı.
Açlığı bastıran vişneli yulaf
(Tok tutma özelliğini yulaftan sağlıyor)
Malzemeler
1 bardak çekirdeği çıkarılmış taze vişne
3 yemek kaşığı yulaf kepeği veya yulaf ezmesi
1 bardak yoğurt ( 200 ml ) veya 6 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
Birkaç dal taze nane
Tüm malzemeleri karıştırın, taze nane yapraklarıyla tüketin.
İltihap önleyici vişneli smoothie
Malzemeler
1 su bardağı sade az yağlı kefir
1 su bardağı dondurulmuş vişne
1⁄2 fincan bebek ıspanak yaprakları
1⁄4 fincan püresi olgun avokado
10 adet çiğ badem
1 çay kaşığı kadar soyulmuş rendelenmiş zencefil
1 çay kaşığı chia tohumu
Kefiri bir karıştırıcıya yerleştirin. Üzerine vişne, ıspanak, avokado, badem, zencefil ve chia tohumlarını ekleyin; pürüzsüz olana kadar püre haline getirin.