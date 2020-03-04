Afp Testi Nedir? Afp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hamilelik süresi boyunca anne adayına uygulanan bir takım testlerden biride AFP testidir. AFP testi hamilelik durumu dışında kanser varlığının tespit edilmesi içinde uygulanmaktadır.

AFP Nedir?

Anne karnındaki bebeğin sindirim sisteminde ve karaciğerinde küçük miktarlarda sentezlenen bir proteindir. Hamilelik sırasında AFP değerinde meydana gelen yüksek veya düşük değer birtakım hamilelik kusurunun olduğunu düşündürmektedir.

Bebeğin doğumundan sonraki il 3 ayında bebeğin kanında bulunan temel bir proteindir. Zamanla bebeğin kanında bu protein giderek azalır. Yetişkin bireylerin kanında ise sadece kanserli hücrelerin AFP salgılaması ile görülmektedir. Yetişkinlerde tümör bulgusu olarak kullanılır.

AFP Normal Değeri

Hamile kadınlarda 10 ila 150 ng/mL değerleri arasındadır.

Hamile olmayan kadınlarda 0 ila 40 ng/mL değerleri arasındadır.

Erkeklerde ise 0 ila 40 ng/mL değerleri arasındadır.

Hamilelerde AFP Yüksekliği

Hamile olan kadınlarda AFP yüksekliği kusurlu doğuma neden olabilmektedir. AFP yüksekliği sonucunda meydana gelebilecek bazı problemler şöyle sıralanabilir:

Spina Bifida

Böbrek hastalıkları

Ciddi derecede cilt sorunları

Kromozom anomalileri

Anensefali

Yutak problemleri

Gebeliğin ardından bebek ölümü, az kiloya sahip bebek doğumu, gebelik tansiyonu, rahim ile plasenta ayrılığı gibi sorunlarda olabilir.

Hamile Olmayan Kadınlarda ve Erkeklerde AFP Yüksekliği

Hamile olmayan kadınlar ve erkeklerde AFP yüksekliğinin nedenleri:

Karaciğer kanseri

Testis kanseri

Germ hücreli kanser

Vitellüs kesesi kanseri

Pankreas kanseri

Meme kanseri

Akciğer kanseri

Kolon kanseri

Siroz

Hepatit

Lenf kanseri

AFP karaciğerinde kronik bir hastalığı bulunan kişilerde orta veya hafif düzeylerde yüksek olabilmektedir. 500 ng/mL’ den daha yüksek bir değere genel olarak rastlanmaz. Fakat Karaciğerde gelişen kanserlerde genel olarak AFP değeri 500 ng/mL’ nin üzerinde olur.

Hamilelikte AFP Düşüklüğü

Hamilelik sırasında ölçülen AFP değeri normal değerlerin altında ise bu durum bebeğin beyin gelişiminde genetik bir sorun olduğunu, down sendromu gibi çeşitli problemlerin varlığını belirtebilir. Hamilelikte AFP düşüklüğü sonuçları şunlar olabilir:

Erken doğum

Spina bifida

Kromozom anomalileri

Bebekteki karın duvarında kusur oluşması

İkiz bebekler

Bebeğin omurga ve beyin gelişimini olumsuz etkileyen sinirlerde oluşan kusurlar

Çoklu bebek doğumu