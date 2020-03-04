Afp Testi Nedir? Afp Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
AFP anne karnında henüz gelişmekte olan bebeğin karaciğeri tarafından üretilen bir proteindir. Alfa-fetoproteinin kısaltması olan AFP bebek anne karnında gelişirken plasenta yolu ile annenin kanına AFP geçer. Hamileliğin ortasında anne adayının kan değerindeki AFP ölçülür. AFP’nin kanda düşük olması veya yüksek olması bazı sorunların işareti olabilir. AFP nedir? AFP düşüklüğü ve afp yüksekliği nedir gibi soruların yanıtlarını hazırladık.
Hamilelik süresi boyunca anne adayına uygulanan bir takım testlerden biride AFP testidir. AFP testi hamilelik durumu dışında kanser varlığının tespit edilmesi içinde uygulanmaktadır.
AFP Nedir?
Anne karnındaki bebeğin sindirim sisteminde ve karaciğerinde küçük miktarlarda sentezlenen bir proteindir. Hamilelik sırasında AFP değerinde meydana gelen yüksek veya düşük değer birtakım hamilelik kusurunun olduğunu düşündürmektedir.
Bebeğin doğumundan sonraki il 3 ayında bebeğin kanında bulunan temel bir proteindir. Zamanla bebeğin kanında bu protein giderek azalır. Yetişkin bireylerin kanında ise sadece kanserli hücrelerin AFP salgılaması ile görülmektedir. Yetişkinlerde tümör bulgusu olarak kullanılır.
AFP Normal Değeri
Hamile kadınlarda 10 ila 150 ng/mL değerleri arasındadır.
Hamile olmayan kadınlarda 0 ila 40 ng/mL değerleri arasındadır.
Erkeklerde ise 0 ila 40 ng/mL değerleri arasındadır.
Hamilelerde AFP Yüksekliği
Hamile olan kadınlarda AFP yüksekliği kusurlu doğuma neden olabilmektedir. AFP yüksekliği sonucunda meydana gelebilecek bazı problemler şöyle sıralanabilir:
Spina Bifida
Böbrek hastalıkları
Ciddi derecede cilt sorunları
Kromozom anomalileri
Anensefali
Yutak problemleri
Gebeliğin ardından bebek ölümü, az kiloya sahip bebek doğumu, gebelik tansiyonu, rahim ile plasenta ayrılığı gibi sorunlarda olabilir.
Hamile Olmayan Kadınlarda ve Erkeklerde AFP Yüksekliği
Hamile olmayan kadınlar ve erkeklerde AFP yüksekliğinin nedenleri:
Karaciğer kanseri
Testis kanseri
Germ hücreli kanser
Vitellüs kesesi kanseri
Pankreas kanseri
Meme kanseri
Akciğer kanseri
Kolon kanseri
Siroz
Hepatit
Lenf kanseri
AFP karaciğerinde kronik bir hastalığı bulunan kişilerde orta veya hafif düzeylerde yüksek olabilmektedir. 500 ng/mL’ den daha yüksek bir değere genel olarak rastlanmaz. Fakat Karaciğerde gelişen kanserlerde genel olarak AFP değeri 500 ng/mL’ nin üzerinde olur.
Hamilelikte AFP Düşüklüğü
Hamilelik sırasında ölçülen AFP değeri normal değerlerin altında ise bu durum bebeğin beyin gelişiminde genetik bir sorun olduğunu, down sendromu gibi çeşitli problemlerin varlığını belirtebilir. Hamilelikte AFP düşüklüğü sonuçları şunlar olabilir:
Erken doğum
Spina bifida
Kromozom anomalileri
Bebekteki karın duvarında kusur oluşması
İkiz bebekler
Bebeğin omurga ve beyin gelişimini olumsuz etkileyen sinirlerde oluşan kusurlar
Çoklu bebek doğumu