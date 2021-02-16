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16.02.2021 - 14:59 |

Aft Nedir, Nasıl Geçer? Ağız Yaraları Ve Aft Çeşitleri Nelerdir?

Ağızda çıkan aft; bireyin yemek yemesine, konuşmasına, içmesine engel olmaktadır. Ağızda çıkan aftlar; toplumun yaklaşık olarak yüzde 25'inde görülmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere nazaran daha fazladır. Aftların çıkma sebebi, pek çok nedene bağlıdır. Peki aft nedir? Aftlar nasıl geçer, ağız yaraları ve aft türleri nelerdir? İşte aft ile alakalı tüm detaylar.

Aft Nedir, Nasıl Geçer? Ağız Yaraları Ve Aft Çeşitleri Nelerdir?
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Aft; ağzın içerisinde herhangi bir yerde farklı görünümlerde ve boyutlarda oluşmaktadır. Kimi zaman mukoza epiteli adlı ağız içerisindeki nemli örtüyü, kimi zaman da dokulara ulaşıp lezyonlara neden olan bir tür oral ülser olarak belirtilebilir. 

Aft Nedir?

Aft veya bir başka ismiyle aftöz ülser; kenarları kırmızı olup ortası beyaz düğme biçiminde delinmiş görünümlü, ağız içerisinde oluşan ağrılı yaralara denir. Ağız içerisinde; diş eti, dil, yanak, damak gibi yerlerde görülür. Bununla beraber bireyin yemek yemesini, içmesini imkansız hale getirir. En çok görülen ağız hastalıkları içerisinde bulunur. Araştırmalara göre toplum içerisinde sıklığı yaklaşık olarak yüzde 25'e tekabül etmektedir. 

Aft Nasıl Geçer?

Aftlar, bir tedavi uygulanmasa bile genel olarak 7 ile 10 gün sonra kendi kendine iyileşir. Ağrının azaltılması adına iyileşme süresini kısaltmak adına; 

- Ağrının bulunduğu çok rahatsız edici olduğu durumlarda ağız içi gargaraları kullanılmalıdır.

- Sterilli su ve sulandırılan alkol, pamuk yardımıyla ağızda yer alan ağrılı bölgeye uygulanabilmektedir. 

- Su- karbonat karışımıyla gargara yapılabilir.

- Yarım bardak su içerisine iki tatlı kaşığı tuz ilavesi yapılarak iki saatte bir gargara yapılmalıdır. 

Ağız Yaraları ve Aft Çeşitleri Nelerdir?

Ağız yaraları ve aft türleri;

Herpetiform Aft: Bir ile iki milimetre boyutunda, çok sayıda olan aftlara denir. Genel olarak bir araya gelme eğilimindedir. Oldukça nadir görülür. Yara izi bırakmadan bir hafta ile bir ay içerisinde iyileşir. Bu aft türü genellikle ilerleyen yaşlarda görülmektedir.

Majör Aft: Ender görülen bu aftların boyutu, bir santimetreden büyük olup, çoğu zaman beyaz ve gri renkte olan ülser türüdür. 2 ile 6 hafta içerisinde iz bırakmadan iyileşen aft çeşididir. Kimi vakalarda boğazın arka bölümünde yer alan orofarenks adlı boşlukta yutma güçlüklerine neden olabilir. Halsizlik ve ateşte görülebilir.

Minör Aft: En yaygın görülen aft türüdür. Orta şiddette ağrılı olan, tek veya çok sayıda görülse bile çapı bir santimetreden küçüktür. Hasta bireylerin yüzde 85'inde görülen bu aftlar genel olarak bir veya iki hafta içerisinde iz bırakmadan iyileşen, yüzeysel aftlardır. 

Aftın Sebepleri Nelerdir?

Ağız içindeki oluşan yaraların nedeni tam şekilde bilinmese bile nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

- Zayıf bağışıklık sistemi,

- Genetik yatkınlık,

- Vücut direncinin düşmesi,

- Hormonel değişiklikler,

 - Besinlere karşı alerjik anlamda zayıflık,

- Dil ve yanak ısırma alışkanlığı,

- Alkol- sigara tüketimi,

- Bazı ilaçların yan etkileri,

- C ve D vitamini eksikliği

- Stres, depresyon gibi psikolojik hastalıklar,

- Çölyak ve Behçet hastalığı,

- Folik asit, B12 vitamini eksikliği,

- Bilinçsiz bir şekilde diş fırçalamadan ötürü oluşan tahribat,

- Asidik meyve ve baharatların çok tüketilmesi gibi durumlar ağız içerisinde aftların çıkmasına neden olabilecek durumlardır. 

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