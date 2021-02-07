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07.02.2021 - 09:53 |

Afyonkarahisar'ın meşhur lokumuna coğrafi işaret tescili verildi

Afyonkarahisar Belediyesinin coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduğu "Afyon lokumu"na Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil belgesi verildi.

Afyonkarahisar'ın meşhur lokumuna coğrafi işaret tescili verildi
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Başvuru ve onay süreçleri tamamlanarak coğrafi işaret tesciline hak kazanan "Afyon lokumu" için tescil belgesinin takdimi amacıyla TÜRKPATENT'te tören düzenlendi. Törene, TÜRKPATENT Başkan Yardımcısı Mehmet Duyar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay katıldı.

Duyar, buradaki konuşmasında, "Afyon lokumu"nun tesciliyle Türkiye genelinde 654 coğrafi işaret tescil sayısına ulaşıldığını, 708 de başvuru süreci devam eden ürün olduğunu söyledi.

Afyon lokumunun ticarileşme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Duyar, şöyle konuştu:

"Tescil sonrası çalışmalarda ürünümüzün ülke ekonomisine büyük bir değer katmasını bekliyoruz. Coğrafi işaretler artık hayatımızın her alanına giren güçlü bir kavram. Bununla birlikte şehirlerimizde gastronomi kavramı da önemli bir yer edinmeye başladı. Afyonkarahisar'ın zaten güçlü olduğu gastronomi alanında Afyon lokumunun tescilinin şehre yeni bir ivme katacağına inanıyoruz."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, ilin bugüne kadar 17 ürününün tescil edildiği bilgisini vererek, "Tescil sırasında bekleyen 16 ürünümüz var. Bunların peşinden ilave tescillerimiz de gelecek. 99'a yakın sıra bekleyecek yöresel ürünümüz var. Yöresel lezzetlerimizin tescillerini bitirdikten sonra 'lezzetin başkenti' olma yolunda adım atan bir il olacağız. Yöresel lezzetlerimizi tatmaya herkesi davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Afyonkarahisar, Türkiye'nin gastronomi illerinden biri"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven de şehrin Türkiye'nin gastronomi illerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Afyonkarahisar, termalin, mermerin, lezzetin başkenti. Bugün de 'Afyon lokumu' için bir yeni tescil aldık." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın kaymak, sucuk, pastırma ve kilim gibi ürünlerinin tescil edildiğini belirten Yurdunuseven, "Bu tescillerimiz devam edecek. Afyonkarahisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya bir gastronomi şehri olarak tanıtmayı sürdüreceğiz." dedi.

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