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04.03.2020 - 04:37 |

Ağız İçi Yaraları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ağızda Uçuk, Aft, Siğil İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Sindirim sistemi rahatsızlıklarının belirtilerinden birisi de ağız içinde oluşan yaralardır. Ağız içinde kendisini gösteren yaraların ana nedenlerinin ne olduğu ve ağız içi yaraları için hangi bölüme başvurulması gerektiği soruları sıklıkla soruluyor. İşte ağız içi yaraları, uçuk, aft ve siğil ile ilgili tüm soruların yanıtları.

Ağız İçi Yaraları İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ağızda Uçuk, Aft, Siğil İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Sindirim sisteminin en önemli parçalarından birisi olan ağız, besinlerin tüketiminde oldukça büyük öneme sahiptir. Ağza alınan lokmaların yeterinde çiğnenmeden yutulması durumunda sindirim sistemi rahatsızlıkları baş gösteriyor.

Ağız İçi Yaraları Neden Olur?

Ağız içi yaraları birçok etkene bağlı olarak gelişebilir. Dış etkenlerden gelen virüslerin etkisi ile meydana geldiği gibi sindirim sisteminin ana organları olan mide ve bağırsaklardaki sorunlardan da belirti olarak
kendisini gösterebiliyor. Ağız içi yaraların ortaya çıkmasında bir başka etkende ağız ve diş sağlığına yeterince önem verilmemesidir.

Ağız İçi Yaraları İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Ağız içinde meydana gelen yaraların öncelikle neden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekiyor. Böyle bir şikayet ile karşılaşan kişilerin öncelikle dahiliye uzmanına görünmesi öneriliyor. Dahiliye uzmanı hasta için gerekli tetkik ve tahlilleri yaparak ilgili bölümlere sevk işlemlerini yapıyor. Yapılan tahlil ve tetkiklerde ağız içinde meydana gelen yaralar sindirim sistemine bağlı olarak gelişmiş ise gastroentroloji bölümüne başvurmak gerekiyor.

Gastroentroloji uzmanı tarafından yapılan çeşitli tetkikler neticesinde ağız içinde yaralara neden olan şikayetin teşhis edilmesi sağlanıyor. Uygun tedavi yöntemleri ile bu şikayetin giderilmesinde etkin rol oynanıyor.

Ağızda Uçuk, Aft, Siğil İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Ağız içinde yaralar meydana geldiği gibi ağız çevresinde de siğil ve uçuk gibi şikayetler baş gösterebiliyor. Ağız çevresinde görülen ve kişileri oldukça rahatsız eden siğil ve uçuk şikayetlerinde dahiliye ya da cildiye uzmanına başvurulması gerekiyor. Uçuk ve siğillerden alınacak numuneler neticesinde buna neden olan etkenin ne olduğu tespit edilerek tedavi yöntemleri uygulanıyor ve bu şikayetlerin sona ermesi sağlanıyor.

Ağız içinde yaygın bir şekilde görülen sorunlardan birisi de aft adı verilen pamukçuk şeklinde çıkan yaralardır. Aft, ağız ve diş sağlığına dikkat edilmediği için gelişebildiği gibi aynı zamanda sindirim sistemine bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Aft şikayetlerinin neticesinde dahiliye ya da gastroentroloji uzmanına başvurulabiliyor. Basit bir tedavi yöntemi ile aft şikayetlerinden kurtulmak mümkündür.

Ağız İçi Yaralarından Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Ağız içi oldukça hassas bir bölgedir. En ufak bir enfeksiyon ile çeşitli semptomların görülmesi olasıdır. Bu nedenle ağız içi yaralara neden olan etkenlerin neler olduğunun bilinmesinin yanı sıra bunlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Ağız ve diş sağlığından kaynaklanan sorunlar için diş bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Sindirim sistemine bağlı gelişen sorunlarda da beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor.

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