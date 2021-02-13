Ağız Kokusu Neden Olur, Nasıl Giderilir? Oruçluyken Ağız Kokusu Nasıl Engellenir?

Bireylerin günlük hayatını olumsuz bir şekilde etkileyen, rahatsız edici sağlık problemlerinden birisi de kötü ağız kokusudur. Sosyal hayatta bireye sıkıntı yaratan ağız kokusunun; ağız hijyeninden, problemin altında yatan bazı sistemik rahatsızlıklara dek uzayan pek çok türlü nedenleri bulunur. Ağız kokusunun giderilmesi ve oluşmasının önüne geçilmesi için, hangi nedenlerden ortaya çıktığı bilinmelidir.



Ağız Kokusu Neden Olur?



Ağız kokusunun oluşum sebepleri:



- Diş taşının oluşması. Ağız kokusunun en önemli nedenleri şeklinde gösterilen diş taşı; ağızdaki kötü kokunun en temel sebebidir.

- Ağızdaki çürüklerin oluşumu

- Kötü yapılan protezlerin kullanımı

- Diş eti iltihabının oluşması

- Diş ipi kullanmamak

- Ağız hijyeninin kötü yapılması

- Ağızda bakteri ortamının bulunması

- Dilin fırçalanmaması

- Dişlerin yeterli fırçalanmaması

- Sistemik hastalıkların varlığı

Diyabet, mide hastalıkları, kulak- burun- boğaz hastalıkları, sinüs iltihapları, geniz akıntısı gibi hastalıklarda ağız kokusunun oluşum nedenleri içerisinde bulunur.



Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?



Ağız kokusunun ortaya çıkmasında en sık karşılaşılan sebep, kötü ağız hijyeni olarak belirtilebilir. Bu yüzden ağız kokusunun ortadan kaldırılabilmesi adına, bireyin ağız sağlığı alışkanlıkları sorgulanmalı, burada yer alan hatalı uygulamalar ve aksaklıklar düzeltilmeye çalışılmalıdır. Bu konuda aşağıdaki tavsiyeler ağız kokusunun giderilmesinde yardımcı olacaktır;



- Diş ve ağzın dokularında birikmiş olan besinlerin temizlenmesi, ağız kokusunun giderilmesi adına mutlaka olarak yapılmalıdır. Bunun adına gün içerisinde en az bir defa diş ipi kullanılmalıdır.

- Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması gerekir. Bu sayede tartar, çürüklerin gelişimi ve plak oluşumu gibi olumsuzlukların önüne geçilerek ağız kokusuna sebep olan durumların önüne geçilir.

- Yanak ve dil gibi ağız içerisinde bulunan dokuların fırçalanması, burada yer alan mikroorganizmalardan kurtulmak için çok önemlidir.

- Ağız kuruluğu, direkt olarak ağız kokusuna sebep olacağı için gün içerisinde yeterli bir şekilde sıvı almak, ağız kuruluğunun ve kokusunun önüne geçer.

- Protez dişlerin gece vakti çıkarılıp, gündüz kullanılmadan önce temizlenmesi, ağız kokusunun giderilmesi açısından yararlıdır.

- Bütün bunların dışında ağız kokusunun kötü çıkmasına sebep olacak; diş eti iltihabı, diş çürüğü gibi diş ve ağız problemleri bulunuyorsa, mutlaka olarak bir hekimine görünmeli, uygun tedavinin yapılması gerekmektedir.



Bunların yanı sıra altta yatan başka sağlık problemlerinden ötürü ortaya çıkan kötü ağız kokularında, alanında uzman bir doktorun değerlendirmesine göre gerekli tedaviler planlanıp, uygulanmalıdır.



Oruçluyken Ağız Kokusu Nasıl Engellenir?



Ağız kokusunun en fazla ortaya çıktığı dönemlerden birisi oruç tutulan zamandır. Ancak oruç tutarken doğru yapılan ağız bakımı sayesinde bu sorundan kurtulmak mümkün olabilir. Ağız bakımına yönelik tavsiyeler:



- Sarımsak gibi kokan besinler tüketilmemelidir.

- Ağzın kuruluğunu arttıran baharatlı besinler, kahve ve çay gibi içecekler olabildiğince az tüketilmelidir.

- Suyun yutulmaması şartıyla ağız su ile çalkalanabilir.

- Ağız kuruluğunun önlenmesi adına sahur ve iftar vaktinde bol bol su içilmelidir.

- Lokmalar, fazla çiğnendikten sonra yutulmalıdır.

- Uygun zamanlarda dişlerin ve ağzın fırçalanması gerekir.



Ağız Kokusunun Tedavi Edilmesi



Ağız kokusu tedavisi adına direkt diş hekimine görünmek önemlidir. Diş hekimi, yapacağı muayene sonrasında gerekli olan tedavi hakkında, kişiyi bilgilendirecektir. Ağız kokusunun, çürüklerden kaynaklanmasıyla beraber tedavi metodu diş hekimi tarafından belirlenecektir.