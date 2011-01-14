Pek çok anne adayının doğumdan korktuğunu belirten Arslan, “Bebek bekleyen anne adayları için artık korkmak, çekinmek ‘Ben nasıl doğum yapacağım diye!’ kara kara düşünmek sona erdi” diyor.

Günümüzde; bele yapılan ince bir iğneyle, (sancılar basınç şeklinde algılanıyor) anne adayının doğuma aktif olarak katıldığını belirten Arslan, “Böylece doğum rahat ve kolayca gerçekleşiyor. Anne sancı çekmediği, bitkinliği, yorgunluğu olmadığı için doğumdan hemen sonra bebeğini kucağına alıyor, seviyor ve besleyebiliyor. Bu yöntemle doğum sonrası ağrılar da tamamen ortadan kalkıyor” diye konuşuyor.

Sezeryan gerektiği durumlarda ise ilave hiçbir müdahaleye ve genel anesteziye (narkoza) gerek kalmadan aynı yolla biraz daha ilaç vererek rahat bir operasyon yapılabildiğini ifade eden Dr. Filiz Arslan, şunları kaydediyor: “Rahim (uterus) ve rahim ağzının kasılmaları, leğen kemiği (pelvis) ile apışarası (perine) dokularının gerilmesi doğumda ağrının kaynaklarıdır. Özellikle ilk doğumlarda ve menstruasyonu (adet) sıkıntılı geçen anne adaylarında bu doğum ağrısı daha da şiddetli olabilmektedir. Doğum eylemindeki bu ağrı; annede morali bozmakta, yorgunluk ve geriliminde etkisiyle doğum süresini de etkilemektedir. Bu nedenle ağrısız doğum son dönemlerde çoğunlukla tercih edilmektedir.”

İstanbul Medipol Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Filiz Arslan, ağrısız doğum yöntemi konusunda sıklıkla merak edilen soruları yanıtladı:

Ağrısız doğum nedir?

Rahim kasılmalarıyla oluşan rahatsızlık ve ağrıyı ortadan kaldırmak için belden ilaç enjekte edilerek bu bölgedeki sinirlerin uyuşturulmasıdır.

Ağrısız doğumda bölgesel anestezi nasıl uygulanır?

Hasta genelde (sol) yan yatarak veya oturur pozisyonda iken uygulama yeri olan “bel omuru” cildi, enfeksiyon açısından antiseptik solüsyonla silinmekte ve bu bölge steril örtü ile kapatılmaktadır. Yapılacak girişimde ağrı duymamak için 1 cm. çaplı bölgenin derisi-cildi (ince ve kısa uçlu iğne) uyuşturulur. Kalınlığı yaklaşık 1 milimetre olan özel iğne ile, anestezi uzmanınca bel omur kemiği arasından geçilerek ciltten yaklaşık 4-6 cm. derinlikteki “epidural” mesafeye ulaşılır. Anestezi doktorunuz uygun bölgeye ulaştığında, iğnenin içinden 0.5 milimetre kadar kalınlıkta incecik bir kateteri (naylon, teflon) yerleştirir.

Artık bu yoldan yani kateterden gerek doğum eylemi ve ağrısız doğum için veya gereğinde “sezaryen” için gerekli olan anestezik maddeler verilebilecek, ağrı ortadan kalkacaktır.

Anne ne hisseder?

Belirgin olarak ağrılar azalacak, doğum ağrıları tamamen geçecek ancak, rahim kasılmaları hafif bir basınç şeklinde hissedilecektir. Bu da doğumun aşamalarından annenin ağrısız bir şekilde haberdar olmasını ve ıkınarak doğuma katılıp onu çabuklaştırmasını sağlayacaktır.

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