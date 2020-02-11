Aila'da aşk tadında bir akşam

Geleneksel Türk mutfağını yenilikçi ve modern bir şekilde yorumlayan Aila, özel gün kutlamalarının da en iyi adreslerinden. Menüsüyle olduğu kadar etkinlikleriyle de fark yaratan Aila, Sevgililer Günü’ne özel aşkla oluşturduğu akşam yemeği menüsü ve DJ ve saksafon performansıyla çiftlere romantik bir akşam sunuyor.

14 Şubat akşamına özel oluşturulan Sevgililer Günü menüsünün yanı sıra, misafirler gece boyunca DJ Serhan Sokulgan’ın ritimleri ve Hülya Uysal’ın canlı saksafon performansıyla güzel saatler geçirecek.

Özel günlerin en çok tercih edilen adreslerinden olan Aila, bu güzel günde çiftleri keyifli bir akşamda buluşturacak.