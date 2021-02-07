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07.02.2021 - 04:21 |

Aile Hekimi Sorgulama: Aile Hekimi Öğrenme Ve Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aile hekimi uygulaması ülkemizde 2010 yılından beri uygulanmaktadır. Kişiler yaşadıkları yer ve ikamet ettikleri semte göre belirlenen aile hekimlerine gidebilmektedirler. Aile ve toplum sağlığı merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşın hizmetine sunulmuş bir sağlık uygulamasıdır. Herkes kendisine atanmış sağlık hekiminden hizmet alabilir ve farklı bir hekime gitmesi mümkün değildir. Kendi aile hekimini öğrenmek için yapılması gerekenleri sizler için derledik.

Aile Hekimi Sorgulama: Aile Hekimi Öğrenme Ve Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?
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Aile hekimi sorgulaması farklı kaynaklardan yapılabilir. Artık teknoloji hayatımızın her alanında yer almaktadır. Bu sayede internetten aile hekimi sorgulanabilir.

Aile Hekimi Sorgulama

Aile hekimi sorgulama işlemleri e-devlet ve e- nabız sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Kişiler taşındıkları zaman aile hekimleri de değişecektir. Yeni ikametlerine en yakın yerdeki aile hekiminden hizmet almaya devam ederler. Aile hekimini öğrenebileceğiniz kaynaklar şunlardır;

E- nabız

E- devlet

Sağlık Bakanlığına telefon edilerek

Yakındaki aile ve sağlık merkezini ziyaret ederek

GSM operatörlerinin sorgulama hizmetini kullanarak

Aile Hekimi Öğrenme

E-Devlet İle Aile Hekimi Sorgulama: E- devlet sistemi üzerinden kolay bir şekilde aile hekimini öğrenmek mümkündür. E- devlet sistemine giriş yapmak için, e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, sorgulama butonuna karşınıza çıkar. Bu butona, aile hekim bilgisi sorgulama ifadesi yazılır. Buradan kendi aile hekiminizi, adres bilgisini öğrenebilirsiniz.

SMS İle Aile Hekimi Sorgulama: Kişiler kullandıkları GSM operatörlerinin, sorgulama hizmetini kullanarak aile hekimlerinin kim olduğunu öğrenebilirler. Her bir operatörde farklı numaralara SMS gönderilmesi gerekmektedir. Her operatör için yazılan mesaj aynıdır. ‘’AH T.C KİMLİK NUMARASI’’ şeklinde gönderilmesi gerekir. Turkcell hattı olanlar , ‘’7777’’ veya ‘’6998’’ numaralarına kısa mesaj gönderebilir. Türk Telekom kullanıcıları ‘’5151’’ veya ‘’6998’’ numaralarına, Vodafone aboneleri de ‘’5115’’e kısa mesaj yazmalıdırlar. Bu işlemler ücretli olarak yapılmaktadır.

Aile Hekimi Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aile hekimi değiştirmenin iki farklı yöntemi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi e-devlet üzerinden aile hekimini değiştirme işlemidir. Başvuru yapıldıktan sonra, sistemdeki yoğunluğa göre değişim işlemi 2-3 gün içerisinde yapılmaktadır. Diğer bir yöntemde ALO 182 MHRS çağrı merkezi aranarak yapılır.

 

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