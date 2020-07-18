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HaberlerAstroloji Haberleri Ailemize daha fazla yönelebiliriz
18.07.2020 - 00:00 |

Ailemize daha fazla yönelebiliriz

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Ailemize daha fazla yönelebiliriz
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Haftanın ilk gününde Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay bu dönemde duygusal alanda sevdiklerimize, ailemize daha fazla yönelebileceğimizi anlatıyor. Ancak bir süredir devam eden sınırlamalar ve sorumluluklar da dikkat çekmekte. Artık Merkür düzgün hareketinde ilerlerken eksik gördüğümüz, hala tamamlayamadığımız işleri, görüşmeleri yeniden ele alabilir, tamamlayabiliriz. 21’i civarında daha sabırlı ve gerçekçi olmaya bakalım. 22’sinde Aslan burcu başlayarak bize daha fazla güven ve istikrar arayışı getiriyor. 24’ü civarında çalışma hayatımıza ait konularda daha çalışkan ve pratik adımlar atabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

19 Temmuz Pazar

Bugün bizi daha alıngan ve hassas kılan şeylerin farkında olalım.

20Temmuz Pazartesi

Yeniayın etkisi ile koruma ve korunma isteği içindeyiz. Ancak bizi test eden koşullar var.

21 Temmuz Salı

Bugün kendimize daha çok güvenebilir ve daha kararlı adımlar atabiliriz.

22 Temmuz Çarşamba

Kişisel konularda duygularımızı, isteklerimizi daha iyi anlatabiliriz. Yaratıcıyız.

23 Temmuz Perşembe

Pratik ve gerçekçi düşünmek sayesinde çalışma konularında daha verimli olabiliriz.

24 Temmuz Cuma

Bugün aşkta ve ilişkilerimizde oldukça etkiye açığız ve hayallere de dalabiliriz.

25 Temmuz Cumartesi

Karşılıklı konularda, ilişkilerimizde sınırlarımıza, yapabileceklerimize özen gösterelim.

 

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Bugün

Günün ilk yarısında ziyaretler, konuşmalar sizi daha çok meşgul edebilir. Akşam saatlerinde eve yönelik işlerle daha çok ilgilisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında parasal konularda bazı huzursuzluklar olabilir. Akşam saatlerinde ziyaretler, ailevi işler daha çok dikkat çekmekte.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında duygusal alanda çift durumlar içinde olabilir. Akşam saatlerinde harcamalar ve parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında bazı huzursuzluklar ya da belirsizlikler gündeme gelebilir. Daha sabırlı olmalısınız. Akşam saatlerinde daha girişkensiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında gelecek yönünde yeni istekler var ancak çift durumlar da söz konusu. Akşam saatlerinde bazı endişeler gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sorumlu kılan konulara yönelmek gerekebilir. Akşam saatlerinde ailenizle daha olumlu zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında uzaklar ya da yabancılarla ilgili işler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde evde ve ailevi konularda daha girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sizi zihinsel açıdan huzursuz eden bazı gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında karşılıklı konulara, evliliğinize daha çok özen göstermeye bakmalısınız. Akşam saatlerinde bazı sorumluluklar duygusal açıdan yorucu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında zaman alabilecek işler ve görevler mümkün. Akşam saatlerinizde eşinizle ya da ailevi konular içinde daha meşgul olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında sizi daha özgür ve meraklı kılan imkanlar söz konusu. Ancak akşam saatlerinde sağlık ve düzen konularına daha çok dikkat etmek gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Günün ilk yarısında kafanızda çok sayıda düşünce olabilir. Biraz huzursuz olabilirsiniz. Neyse ki akşam saatlerinde olumlu bir hava esmekte.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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