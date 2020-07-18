Ailemize daha fazla yönelebiliriz
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Haftanın ilk gününde Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay bu dönemde duygusal alanda sevdiklerimize, ailemize daha fazla yönelebileceğimizi anlatıyor. Ancak bir süredir devam eden sınırlamalar ve sorumluluklar da dikkat çekmekte. Artık Merkür düzgün hareketinde ilerlerken eksik gördüğümüz, hala tamamlayamadığımız işleri, görüşmeleri yeniden ele alabilir, tamamlayabiliriz. 21’i civarında daha sabırlı ve gerçekçi olmaya bakalım. 22’sinde Aslan burcu başlayarak bize daha fazla güven ve istikrar arayışı getiriyor. 24’ü civarında çalışma hayatımıza ait konularda daha çalışkan ve pratik adımlar atabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
19 Temmuz Pazar
Bugün bizi daha alıngan ve hassas kılan şeylerin farkında olalım.
20Temmuz Pazartesi
Yeniayın etkisi ile koruma ve korunma isteği içindeyiz. Ancak bizi test eden koşullar var.
21 Temmuz Salı
Bugün kendimize daha çok güvenebilir ve daha kararlı adımlar atabiliriz.
22 Temmuz Çarşamba
Kişisel konularda duygularımızı, isteklerimizi daha iyi anlatabiliriz. Yaratıcıyız.
23 Temmuz Perşembe
Pratik ve gerçekçi düşünmek sayesinde çalışma konularında daha verimli olabiliriz.
24 Temmuz Cuma
Bugün aşkta ve ilişkilerimizde oldukça etkiye açığız ve hayallere de dalabiliriz.
25 Temmuz Cumartesi
Karşılıklı konularda, ilişkilerimizde sınırlarımıza, yapabileceklerimize özen gösterelim.