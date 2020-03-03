Akıllı peeling nedir?

İğnesiz bir tedavi yöntemi olan akıllı peeling, bir yandan cildi gençleştirirken bir yandan da canlılık ve dirilik kazandırıyor, super lifting diye bilinen kaldırma işlemini gerçekleştiriyor. Uygulama ayrıca, süper lifting etkisine ek olarak kozmetik makyaj ve prp etkisini de garanti ediyor. Hastalar için en önemli avantajlarından biri de diğer yöntemlerin aksine uygulama sonrası kızarıklık, morluk, şişlik ve kabuklanma gerçekleşmediği için kişi günlük yaşamına kaldığı yerden devam edip, güneşe çıkabiliyor ve hatta makyaj yapabiliyor.

Uygulaması kolay olan yöntem dokuların onarımını sağlayıp, derinin yenilenmesini ve kusurlarının giderilmesine yardımcı olurken daha ilk seanstan sonra ciltte belirgin bir sıkılaşma görülüyor. Haftada 1 kez uygulanan Akıllı Peeling, tam etki için 5 seans öneriliyor.

Yüz bölgesinin yanı sıra dekolte bölgesine de uygulanabilen akıllı peeling, bu bölgedeki kuruluk, kırışıklık, sarkma ve çizgilenmelerin giderilmesini sağlıyor.

Ayrıca sivilceli cildin tedavisi, yeni yara izleri, çatlaklar ve cilt pigmentasyonu gibi sorunlar için de kullanılabiliyor.

Her mevsim uygulanabilen ve ağrısız acısız bir yöntem olan yeni nesil akıllı peeling; ciltte parlaklık, canlılık, lifting ve aydınlanma sağlayarak yüzde ışıltı etkisi yaratıyor.