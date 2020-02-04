Akşam saatleri daha akıcı

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu genel olarak daha kolay destek bulabileceğimizi anlatıyor. İkizler burcundaki Ay bolca konuşma, hareket ve ziyaret getirebilir. Sohbetler ve görüşmeler hoş olabilir. Özellikle akşam saatlerinde kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Şansın da bize eşlik ettiğini görebiliriz. Çocuklar, eğlenceli konular daha çok dikkatimizi çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Ancak bugün kararsızlık ya da sorumsuzluk yüzünden eldeki işlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Bugünlerde çokça yeni fikir ve hayal gücümüze dayalı düşünceler söz konusu. Düşüncelerimizde çok yaratıcı olabiliriz ancak onları somut hale getirmemiz için daha kararlı olmaya ihtiyacımız olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Timsah Daha esnek olabiliriz. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Uyum ve denge önemli.