Akşam saatleri daha stresli

Bugün ne yapılabilir? Ay Oğlak burcunda ilerlerken kurallara, sorumluluklara daha fazla dikkat ediyoruz. Bugün duygusal açıdan bazı zora sokan ya da daha dayanıklı, mücadeleci olmayı gerektiren koşullarla karşılaşabiliriz. Özellikle günün ikinci yarısında görüşmeler, anlaşmalar önem kazanmakta. Düşüncelerimizi ifade ederken, yanlış anlaşılma durumuna dikkat edelim.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle akşam saatlerinde daha bilinçli ve sabırlı davranmayı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Bu saatlerde bizi öfkelendirebilecek ya da acele ile hareket etmemize neden olabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Soğukkanlı davranarak daha iyi sonuçlar alacağız. Gün için sorumlulukları ihmal etmemek gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Rüzgar İlişkilerimize esneklik katalım. Rüzgar günündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.