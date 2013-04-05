Alerji anne karnında önlenebilir mi?

Alerji ve astımın bebeğin anne karnındayken geliştiğine değinen Prof. Dr. Yonca Tabak;hamilelik döneminde beslenme ve çevre şartlarının alerjiye genetik yatkınlığı olan bebekler için önemli olduğunu ve hamilelik döneminde sağlıklı beslenme ile bebeğin alerjik olmasının kısmen engellenebileceğini söylüyor.

Alerjinin Tohumları Anne Karnındayken Atılıyor…

Alerji ve astım, hastaların hayat kalitesini bozan, yaşamı birçok yönden kısıtlayan kronik bir hastalık. Çocuk Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak; hamileler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre gebelerin, yaklaşık üçte birinde astım ve alerjiyle ilgili problemlerin hamilelik döneminde artış gösterdiğini belirtiyor. Annenin alerjik olmasının bebeğin alerjik doğmasında en önemli etken olduğunu belirten Dr. Tabak; anne karnındayken alınacak bazı beslenme ve çevre önlemlerinin bu riski azaltabileceğine değiniyor.

Fast Food Astım İçin Büyük Tehlike

Dünya genelinde alerji ve astımın hızla artışı ile beslenme şekli arasında doğrudan ilişki olduğuna değinen Prof. Dr. Yonca Tabak; toplum olarak geleneksel beslenme alışkanlıklarını bırakıp, “modern beslenme” diye tanımlanan fast food yemek ve paketli ürünlere yönelmenin bu artışın bir nedeni olduğuna değiniyor. Yonca Tabak: “Batılı yaşamın getirdiği modern beslenmedeki eksikliklerin giderilmesi, alerji ve astımın seyrine olumlu etki etmektedir” diyor. Prof. Dr. Yonca Tabak; astım bir kez oturduktan sonra beslenme değiştirilse bile hastalık tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır, bu durum sadece alerjinin şiddetini azalttır açıklamasında bulunuyor. Tabak; bu nedenle alerji ve astımın çocukluk döneminde önlenmesinin toplumdaki bu artışı başından durdurma da önemli rol oynayacağına dikkat çekiyor.

Alerjiyi Durdurmak İçin Beslenme Önemli

Prof. Dr. Yonca Tabak, alerji bebek, anne karnındayken gelişmeye başlar diyor ve ekliyor: “Genetik olarak alerji potansiyeli olan bebeklerin, çevre ile etkileşimi sonucunda alerji gelişir ve bu bebeklerde, bağışıklık sistemi normal yolundan çıkarak alerji yönüne sapar” diyor. “Hamilelik döneminde sağlıksız beslenme, alerjiye genetik yatkınlığı olan doğmamış bebekler için tehlikedir diyen Tabak: “sağlıklı beslenme ile bebeğin bağışıklığındaki alerjinin engellenmesi mümkündür” açıklamasında bulunuyor.

Alerjik Hamileler Nasıl Beslenmeli?

Gebelikte özellikle E vitamini almanın çok önemli olduğuna değinen Yonca Tabak; E vitaminin bebeğin akciğer ve bağışıklık sistemi gelişimine katkıda bulunduğunu ve gebeliğin ilk 3 ayında annenin kanında E-vitamini düzeyinin düşük olmasının çocuğun akciğerlerinin yeterince gelişememesine neden olduğunu ve bu şekilde, çocuklarda astımın geliştiğini açıklıyor. Prof. Dr. Yonca Tabak; hamilelik döneminde, yeşil yapraklı sebze, fındık-ceviz gibi kabuklu yemiş, baklagil ve hububat tüketilmesinin olası bir E vitamini eksikliğini önleyeceğini söylüyor.

Bahar Güneşinden Mutlaka Yararlanın

Tabak; bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan D vitaminin, hamilelik döneminde yeterli oranda alınması durumunda çocuklarda hırıltılı hastalıkların görülme oranın büyük ölçüde azaltacağını belirtiyor. Prof. Dr. Yonca Tabak; kış aylarında güneş ışığından faydalanamayan hamilelerin baharın gelmesiyle mümkün olduğunca güneşe çıkmalarının

D vitamini eksikliğinin giderilmesinde önemli olacağını söylüyor. Tabak; besin takviyesi ile de D vitaminini almanın faydalı olabileceğini sözlerine ekliyor.

Omega 6’dan Uzak Durun

Prof. Dr. Yonca Tabak; omega 3 yağ asitlerinin alerjiyi önleyici, omega 6 yağ asitlerinin ise alerjiyi arttırıcı etkileri olduğunu belirtiyor. Tabak; Zeytinyağı ve balık yağının omega 3 yönünden zengin gıdalar olduğunu, bunun aksine ayçiçeği yağı, mısır özü yağı ve margarinlerin ağırlıklı olarak omega 6 içeren bitkisel yağlar olduğunu ve hamilelik döneminde bu yağlardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

Bol Taze Meyve Sebze Yiyin

Hamilelikte bol meyve sebze tüketilmesinin çocukta alerji astım gelişim riskini belirgin azalttığını belirten Dr. Tabak bu yönde meyvenin etkilerinin sebzeden üstün olduğunu da sözlerine eklemektedir.