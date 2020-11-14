Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Cilde Ne Faydası Vardır?

Oldukça büyük ağaçlara sahip olan alıç meyvesi üzerinden sirkesi hazırlanmaktadır. Hem aç hem de tok karnına rahatlıkla tüketim imkanı sağlayan alıç sirkesi, pek çok faydası ile önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Her açıdan bir şifa deposu olan alıç sirkesi, vücuttaki farklı organları sağladığı katkının yanı sıra lezzetli bir tadı da bulunur.



Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir?



Yemişen olarak da bilinen Alıç sirkesi A vitamini, B1 ve B2 vitamini ile beraber C vitamini gibi pek çok önemli yapıyı barındırmaktadır. Aynı zamanda potasyum ve magnezyum içeriği ile beraber gün içerisindeki enerji ihtiyacını karşılama olanı tanıyor. Genel olarak ise insan sağlığı açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün;



- Özellikle tansiyonu iyi gelmesi üzerinden bilinir.

- Vücut direncini artırır ve daha güçlü hale getirir.

- Hiper tansiyonu düşürmeye önemli oranda yardımcı olur.

- Kan dolaşımını etkiler ve kalp ve damar sağlığını korur.

- Güçlü bir antioksidan etkisi vardır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Ciddi oluşan kaşıntılara karşı faydalıdır.

- Grip ve nezle ile soğuk algınlığı gibi kış ayları hastalıklarına karşı önlem alır.

- Göğüs ağrılarını azaltmada yardımcı olur.

- Şeker hastalığı tedavisi için kullanılır.

- Kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü artırmada yardımcı olur.

- Hiper tansiyonu düşürmede önemli bir katkı sağlar.

- Rahatlatıcı etkisi vardır ve stres ile depresyon gibi sinir harbine karşı önlem alır.

- Metabolizmayı hızlandırdığı için dengeli şekilde kilo verme olanağı tanır.

- Böbrek kumu dökerken aynı zamanda idrar söktürücü bir etkisi bulunur.



Bütün bu faydaları ile beraber dengeli ve düzenli bir şekilde alıç sirkesi tüketilebilir. Özellikle günümüzde pek çok farklı yemek ile beraber aynı zamanda bireysel olarak aç ya da tok şekilde tüketim sağlanabilir.



Alıç Sirkesi Nasıl Kullanılır?



Alıç sirkesi özellikle hem aç karnına hem de tok karnına tüketim imkanı sağlayan önemli besin kaynaklarından biridir. Pek çok derde deva olan ve alternatif tıp içinde kullanılan alıç sirkesi, genelde su ile karıştırılması suretiyle tüketilir. Özellikle bir çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı alıç sirkesi eklemek suretiyle tüketim sağlamak mümkün. Gün içerisinde bu tüketim bir veya iki kez gerçekleştirilebilir. Böylece alıç sirkesinin faydalarından yararlanmak mümkün hale gelir.



Alıç Sirkesinin Cilde Ne Faydası Vardır?



Alıç sirkesinin cilde faydaları arasında özellikle antiseptik olması ön plana çıkıyor. Özellikle doğal antiseptik etkisi ile beraber mikropları öldürme potansiyeline sahiptir. Böylece cildin bakterilerden temizlenmesine ve arınmasına olanak tanır. Su ile biraz seyreltmek suretiyle cilde sürülerek gün içerisinde kullanılabilir. Bir pamuk yardımıyla yüzün farklı bölgelerine sürülerek yarım saat kadar bekletmek yeterlidir. Özellikle detoks etkisi sayesinde gözenekleri açar ve derinin nefes almasını sağlar. Bu sayede cildin pürüzsüz bir görünüm elde etmesine olanak vermektedir.



Alıç Sirkesinin Zararları Nelerdir?



Özellikle yüksek asit içeriğine sahip olduğundan dolayı, alıç sirkesi mutlaka dengeli şekilde tüketilmelidir. Aynı zamanda cilt üzerine sürerek kullanırken mutlaka yarım saatten fazla tutulmamalıdır. Özellikle döküntülü ve açık yaranın üzerinden sürülmemesi büyük bir öneme sahiptir. Bunların dışında sağlıklı şekilde farklı yollar üzerinde alıç sirkesini değerlendirmek mümkün.