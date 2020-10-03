Aloe Vera Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Türkçe adı sarısabır olan Aleo Vera, Afrika menşeili bir bitkidir. Asıl coğrafi kökeni Sudan olduğu düşünülen Aleo Vera, sukulent familyası arasında yer alıyor.



Aleo Vera Suyu Neye İyi Gelir?



Aleo Vera bitkisi sukulent familyasından gelen ve 3-4 çeşidi bulunan çok faydalı bir bitkidir. Aleo Vera, kozmetik alanında en çok kullanılan bitkiler arasında yer alır. Aleo veranın etli, uzun yaprakları ucuna doğru sivriliyor. Aleo veranın iyileştirici ve sakinleştirici etkisi vardır. Ciltte yanık ve tahriş olan bölgelerde serinletici ve rahatlatıcı etkisi vardır.



Aleo Vera yapraklarının içinde bulunan jel yapıdaki su, kozmetik alanında jel, su ya da kurutulmuş halde kullanılıyor. Aleo veranın cildi yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde nemlendiricilerde, güneş kremlerinde, gece ve gündüz kremlerinde, yüz losyonlarında sıkça kullanılıyor. Evde bakabileceğiniz hoş bir bitki olan Aleo veranın yapraklarında gizli olan mucizeden faydalanarak cildinize sürebilirsiniz.



Aleo Veranın Faydaları Nelerdir?



Aleo Veranın içinde 18 farklı aminoasit, B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri, 20 mineral ve 12 farklı vitamin içerir. Aynı zamanda Aleo veranın içinde bulunan antrakinonlar, polisakkaritler ve lektinler insan sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Aleo Vera suyu, çok iyi enerji verici bir özelliğe sahiptir. Aleo Vera suyu, aynı zamanda çok iyi bir kalsiyum, sodyum ve demir deposudur. Aleo Veranın bilinen faydaları,

● Cilt için mucizevi bir ilaçtır ve cilt lekelerinin giderilmesinde çok etkilidir. Aynı zamanda böcek ısırması, güneş yanığı ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

● Aleo Vera, yaşlanma karşıtı özelliğe sahiptir. İçinde bulunan vitamin, mineral ve aminoasit asitler sayesinde cildin yaşlanmasını önler. Aynı zamanda cildin kolejen üretimini arttırır.

● Akne tedavisinde önemli bir rol oynar. Jel içeriği sayesinde yağlı ciltlerde akne tedavisinde sıkça kullanılır. Cildin yağ seviyesini dengeler. Cilde sağlıklı bir görünüm katar.

● Kas ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Aleo Vera jelini ağrılı bölgelere masaj yaparak uyguladığınız zaman ağrılarınızı hafifletir.

● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aleo Vera suyu, kanser tedavisinde baskılayıcı olarak da kullanılıyor. Çay olarak tüketildiği zaman kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunuyor.

● Aleo Vera suyu ile yapılan içecekler doğal detoks görevi görür. Sindirim ve dolaşım sistemini hızlandırır.

● Saç dökülmelerinin azalmasına da yardımcı olur. Şampuan ve saç kremi olarak kullanıldığı zaman erken saç dökülmesini önler.

● Cildi yaşlanmaya karşı korur. Cildin daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir.