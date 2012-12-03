Amniyosentez yaptırmalı mıyım?

Riskli bir test olan amniyosentez düşükle sonuçlanabilen bir analizdir. Genellikle genetik ve kromozomal problem riski yüksek hamilelerde uygulanır. Hamilelikte yapılan bu test sayesinde fetüsteki kromozomal anormallikler görülebilir.



35 yaş ve üstü kadınlarda yaşa bağlı olarak bu tür sorun görülme ihtimali daha yüksektir. Doktorlar bu yaş grubuna ait hamilelere amniyosentez testi yaptırmalarını önermektedir. Çünkü 35 yaş ve üstü kadınların Down sendromlu bir bebek doğurma riski daha yüksektir.



Amniyosentez ile pek çok rahatsızlık tespit edilebilir. Ancak maliyeti yüksek olan bu testlere doktorunuz ile birlikte karar vermek gerekir. Özellikle risk grubunda olduğunuz hastalıkların testlerine önem verilmelidir. Ailede veya hamilelikten önceki yaşantınızdaki hastalıkları doktorunuzla paylaşmak bu nedenle çok önemlidir.



Amniyosentez esnasında doktor karnınız boyunca bir iğne batırarak amniyotik keseden sıvı alır. Doktor iğneyi ultrason yardımıyla izler.



Amniyosentez sonrası komplikasyon görülme riski %1’den azdır ancak düşük riski az da olsa söz konusudur.



Hamileliğin 11. haftasından sonra herhangi bir zamanda yapılabilir ancak genellikle 15-17. haftalar arasında gerçekleştirilir.



