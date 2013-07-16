Ana rahmine ışık düşmesiyle sağlıklı gözler arasında bağlantı keşfedildi
Ana rahmine ışık düşmesiyle sağlıklı göz gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğu keşfedildi
BBC’nin haberine göre, Amerikalı bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırmada, gebeliklerini tamamen karanlıkta geçiren farelerin bebeklerin gözlerinin gelişiminde bozukluk tespit edildi.
Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırma, çok küçük miktarda ışığın, gözün içindeki damarların gelişiminin kontrol edilmesi için gerekli olduğuna işaret etti.
Araştırmanın sonuçlarının, göz bozukluklarının nedeninin anlaşılmasına yardım edeceği umuluyor.
California Üniversitesi ve Cincinnati Çocuk Hastanesi Tıp Merkezi’nden bilim adamları, normalde yapılanması sırasında retinanın beslenmesine yardım etmek için hiyaloid damar ağının oluştuğunu, bu damarların daha sonra yok olduğunu, gözde kalmaları durumunda görüşü engelleyeceklerini söylediler.
Bilim adamları, hamileliğin tamamen karanlıkta geçirilmesi durumunda bu sürecin yaşanmadığını kaydettiler.
Araştırmacılar, ışığın farelerde, vücut saatinin ayarlanmasında rol oynayan gözdeki melanopsin proteinini de etkinleştirdiği, bu proteinin insanlarda da bulunduğunu bildirdi.