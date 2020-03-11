Ani tepkiler verebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş ve Jüpiter arasındaki uyum özellikle işle ilgili konularda daha fazla anlayış ve başkalarından alabileceğimiz desteklere işaret etmekte. Mesleki konularda ilişkilerimizi daha iyi yönetmeye bakalım. Ortak kazançlar ve paylaşımlar içinde olabiliriz. Ancak hemen öğleden sonraki saatlerde acelecilik, huzursuzluk ve tahammülsüzlük karşısında daha soğukkanlı olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Olumlu imkan ve destekleri iyi kullanmaya ve daha tutarlı olmaya özen gösterelim. Yeni insanlar, yabancılar bize farklı olanaklar sunabilirler. Bizi daha hırslı kılan durumlar da var. Ancak egomuzun köşeli yönleri nedeni ile ilişkilerimizde zorluklar olabilir. Akşam saatlerinde ise daha iyimser ve hevesli davranabileceğimiz bir ortam bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/ Hareket Hareketlerimizin sonuçlarını da düşünelim. Maya takvimi Tzolkin’e göre Hareket, diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.