Ankara'da Covid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler alındı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz'da İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Gülüm başkanlığında hizmet başkanlarının katılımı ile "Pandemi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Buna göre hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin Covid-19 yatağı, boş yoğun bakım yataklarının ise tamamının Covid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılması ile elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması, elektif dahili yatışların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca hastaneler için planlanan Covid-19 yataklarının izolasyonlarının uygunluğu için hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin uygunluk yazısının istenmesi ve enfeksiyon kontrol komitelerinin sürece çok daha etkin olarak katılımlarının sağlanması kararı alındı.

Meslek Hastalıkları Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanacak

Meslek Hastalıkları Hastanesinin de mali olarak Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağına ilişkin tedbirin de yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekip, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görevlendirilecektir. Sadece Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki meslek hastalıkları poliklinikleri görev yapmaya devam edecektir. Ancak bu polikliniğe başvuran hastalardan hastaneye yatması gereken olursa Atatürk Göğüs (Sanatoryum) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı yapılacaktır. Meslek Hastalıkları Hastanesi'ndeki toksikoloji laboratuvarı bu hastalar için hizmet vermeye devam edecektir.

Beytepe Murad Erdi Eker Devlet Hastanesi mali olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacaktır. Covid hastalarına bakan tıbbi ekibin dışında kalan tıbbi ekibin isteyenlerinin geçici görevleri il içerisinde yapılacaktır.

İlçe devlet hastaneleri, Kovid-19 hastalarının tedavisini bilim kurulunun algoritmaları yönünde kendileri yapacaktır. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edeceklerdir."